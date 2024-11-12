Звезда сборной Украины может перейти в Ливерпуль. Это не Судаков

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал слухи вокруг центрального защитника «Борнмута» Ильи Забарного.

– Мне очень нравится его отношение к футболу. Он действительно профессионал, понимает, как готовиться к играм, сконцентрирован в каждой игре. Понимает, что то, куда он сейчас попал, в «Борнмут» – это не конечная остановка. Он прогрессирует, хочет прогрессировать и дальше, попасть в больший клуб, и для этого, что очень важно, нужно работать. Он это делает в национальной сборной и в «Борнмуте» сейчас.

– И может стать вторым украинцем в «Тоттенхэме», в теории.

– Я слышал о «Ливерпуле». Много слухов, но сейчас он игрок «Борнмута». Считаю, что это решающий для него сезон. У него очень стабильный психологический состав. Он сконцентрирован на каждой игре, он не проваливается, не плывет. Не бывает такого, что он допустил одну ошибку и все... Для центрального защитника это очень важно.

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 11 матчей на клубном уровне. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.