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Англия
12 ноября 2024, 13:21 | Обновлено 12 ноября 2024, 13:25
670
0

Звезда сборной Украины может перейти в Ливерпуль. Это не Судаков

Сергей Ребров прокомментировал слухи вокруг Ильи Забарного

12 ноября 2024, 13:21 | Обновлено 12 ноября 2024, 13:25
670
0
Звезда сборной Украины может перейти в Ливерпуль. Это не Судаков
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал слухи вокруг центрального защитника «Борнмута» Ильи Забарного.

– Мне очень нравится его отношение к футболу. Он действительно профессионал, понимает, как готовиться к играм, сконцентрирован в каждой игре. Понимает, что то, куда он сейчас попал, в «Борнмут» – это не конечная остановка. Он прогрессирует, хочет прогрессировать и дальше, попасть в больший клуб, и для этого, что очень важно, нужно работать. Он это делает в национальной сборной и в «Борнмуте» сейчас.

– И может стать вторым украинцем в «Тоттенхэме», в теории.

– Я слышал о «Ливерпуле». Много слухов, но сейчас он игрок «Борнмута». Считаю, что это решающий для него сезон. У него очень стабильный психологический состав. Он сконцентрирован на каждой игре, он не проваливается, не плывет. Не бывает такого, что он допустил одну ошибку и все... Для центрального защитника это очень важно.

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 11 матчей на клубном уровне. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.

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Дмитро Вербинський Источник: Пряма червона
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