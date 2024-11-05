Дулуб назвал 2 клуба, которым бы подошел Забарный. Это гранды АПЛ

Бывший тренер ряда клубов УПЛ Олег Дулуб высказался об украинском защитнике английского «Борнмута» Илье Забарном:

«Думаю, Забарный уже перерос уровень «Борнмута». Еще в УПЛ он демонстрировал не по годам зрелую игру. Какой топ-клуб АПЛ ему подойдет? По профайлу Ильи ему ближе «Челси», но не исключен вариант и с «Манчестер Сити». У него очень качественная первая передача, он умеет начинать атаку, преодолевать свободное пространство.

По модельным характеристикам центрального защитника Забарный – это топ игрок. Перед глазами пример Зинченко. Никто не думал, что Саша так долго будет в «Манчестер Сити».

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 10 матчей в АПЛ, не пропустив ни одной игровой минуты. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.