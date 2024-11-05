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  4. Дулуб назвал 2 клуба, которым бы подошел Забарный. Это гранды АПЛ
Англия
05 ноября 2024, 13:13 | Обновлено 05 ноября 2024, 13:31
753
3

Дулуб назвал 2 клуба, которым бы подошел Забарный. Это гранды АПЛ

Олег Дулуб выделил «Челси» и «Ман Сити»

05 ноября 2024, 13:13 | Обновлено 05 ноября 2024, 13:31
753
3
Дулуб назвал 2 клуба, которым бы подошел Забарный. Это гранды АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Бывший тренер ряда клубов УПЛ Олег Дулуб высказался об украинском защитнике английского «Борнмута» Илье Забарном:

«Думаю, Забарный уже перерос уровень «Борнмута». Еще в УПЛ он демонстрировал не по годам зрелую игру. Какой топ-клуб АПЛ ему подойдет? По профайлу Ильи ему ближе «Челси», но не исключен вариант и с «Манчестер Сити». У него очень качественная первая передача, он умеет начинать атаку, преодолевать свободное пространство.

По модельным характеристикам центрального защитника Забарный – это топ игрок. Перед глазами пример Зинченко. Никто не думал, что Саша так долго будет в «Манчестер Сити».

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 10 матчей в АПЛ, не пропустив ни одной игровой минуты. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.

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Олег Дулуб Илья Забарный Челси Борнмут Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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potemkin78
и будет сидеть на банке
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0
Умник
В Челси нет, он будет выделяться слишком
В Сити есть кому играть.
Его бы в Мю
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-1
saltim
Он посредственно играет головой как в обороне так и при стандартах у чужих ворот. Практически бесполезен при позиционном нападении. Никому он не нужен в топ клубах. Борнмут его клуб.Его там ценят и любят
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-2
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