«Я им очень доволен». Тренер Борнмута расхвалил Забарного

Главный тренер Борнмута Андони Ираола расхвалил центральных защитников своей команды украинца Илью Забарного и аргентинца Маркоса Сенеси за игру в победном матче 10 тура АПЛ с Манчестер Сити (2:1).

«Думаю, они были очень смелыми, потому что сложно играть с тем пространством, которое у нас было позади в течение всего матча, против Холанда, которое всегда представляет угрозу.

В конце встречи игра уже была другой: они давили на нас и нам приходилось защищаться от навесов, справляться со сложными ситуациями. Нам пришлось играть не только против Эрлинга, центральные защитники Манчестер Сити тоже пошли вперед – все давили.

Я думаю, что они действительно хорошо справились со своей работой. Они потрясающе работают на тренировках.

Иногда я чувствую себя несправедливым по отношению к другим, но это сложно. Маркос и Заба ставят меня в очень затруднительное положение, поскольку мне трудно давать игровые минуты другим игрокам.

Они хорошо себя показывают во владении мячом. Я думаю, что Заба особенно улучшил свои навыки в принятии скорых решений во время работы с мячом. И в обороне они играют очень надежно, они отлично справляются с этим.

Я бы сказал, что они также добиваются определенного лидерства, в том смысле, что они беспокоятся не только о своем положении, но и структуре в целом. И я ими очень доволен», – сказал Ираола.