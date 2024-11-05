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  4. «Я им очень доволен». Тренер Борнмута расхвалил Забарного
Англия
05 ноября 2024, 11:19 |
1195
2

«Я им очень доволен». Тренер Борнмута расхвалил Забарного

Андони Ираола отметил прогресс украинца

05 ноября 2024, 11:19 |
1195
2
«Я им очень доволен». Тренер Борнмута расхвалил Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Главный тренер Борнмута Андони Ираола расхвалил центральных защитников своей команды украинца Илью Забарного и аргентинца Маркоса Сенеси за игру в победном матче 10 тура АПЛ с Манчестер Сити (2:1).

«Думаю, они были очень смелыми, потому что сложно играть с тем пространством, которое у нас было позади в течение всего матча, против Холанда, которое всегда представляет угрозу.

В конце встречи игра уже была другой: они давили на нас и нам приходилось защищаться от навесов, справляться со сложными ситуациями. Нам пришлось играть не только против Эрлинга, центральные защитники Манчестер Сити тоже пошли вперед – все давили.

Я думаю, что они действительно хорошо справились со своей работой. Они потрясающе работают на тренировках.

Иногда я чувствую себя несправедливым по отношению к другим, но это сложно. Маркос и Заба ставят меня в очень затруднительное положение, поскольку мне трудно давать игровые минуты другим игрокам.

Они хорошо себя показывают во владении мячом. Я думаю, что Заба особенно улучшил свои навыки в принятии скорых решений во время работы с мячом. И в обороне они играют очень надежно, они отлично справляются с этим.

Я бы сказал, что они также добиваются определенного лидерства, в том смысле, что они беспокоятся не только о своем положении, но и структуре в целом. И я ими очень доволен», – сказал Ираола.

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Андони Ираола Илья Забарный Маркос Сенеси Борнмут Манчестер Сити Борнмут - Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 2
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Умник
Это пример когда переход в скромный клуб дает тебе рост.
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pricolist
Забарний буде не гірше Ван Дейка, та й перехід в гранд світового футболу лише питання часу
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+1
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