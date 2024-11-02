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Чемпионат Англии
Борнмут
02.11.2024 17:00 – FT 2 : 1
Манчестер Сити
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Англия
02 ноября 2024, 19:01 |
2164
6

Борнмут с Забарным шокировал Манчестер Сити. Мощный камбэк Ливерпуля

Состоялось пять матчей АПЛ

02 ноября 2024, 19:01 |
2164
6
Борнмут с Забарным шокировал Манчестер Сити. Мощный камбэк Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Сегодня, 2 ноября, проходят матчи 10-го тура чемпионата Англии по футболу.

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Действующий чемпион Англии «Манчестер Сити» сенсационно проиграл «Борнмуту», за который полный матч отыграл Илья Забарный. За «вишен» забивали Семенио и Эванилсон, а за «горожан» в конце матча забил Гвардиол.

Еще к одной громкой сенсации был близок «Брайтон», который обыгрывал до 69-й минуты «Ливерпуль» на Энфилде. Однако подопечные Арне Слота сумели перевернуть ход игры и благодаря голам Гакпо и Салаха вырвали три очка.

Виталий Миколенко провел полный матч за «Эвертон», который проиграл «Саутгемптону».

«Ливерпуль» вышел на первую строчку в АПЛ, опережая теперь «Манчестер Сити» на два очка. Третье место сенсационно занимает «Ноттингем Форест», который обыграл «Вест Хэм».

АПЛ. 12-й тур, 2 ноября.

Борнмут – Манчестер Сити – 2:1
Голы: Семенио, 9, Эванилсон, 64 - Гвардиол, 82.

Борнмут – Трэверс, Керкез, Сенеси, Забарный, Смит, Кристи (Адамс, 66), Кук, Тавернье (Хейсен, 90), Клюйверт (Брукс, 77), Семеньо, Эванилсон (Унал, 77).

Манчестер Сити – Эдерсон, Гвардиол, Аке (Льюис, 73), Аканджи, Уокер, Ковачич, Матеуш Нунеш, Гюндоган (Доку, 85), Бернарду Силва, Фоден, Холанд.

Ливерпуль – Брайтон – 2:1
Голы: Гакпо, 69, Салах, 72 - Кадиоглу, 14.

Ливерпуль – Келлехер, Цимикас, ван Дейк, Конате (Гомес, 46), Александер-Арнолд, Мак Аллистер (Джонс, 66), Гравенберх, Гакпо, Собослаи (Диас, 66), Салах (Брэдли, 90+1), Нуньес (Эндо, 77).

Брайтон – Вербрюгген, Эступиньян, Игор Жулио, ван Хекке, Велтман (Груда, 76), Митома (Аденгра, 87), Айяри (Виффер, 76), Хиншелвуд (Фергюсон, 88), Кадыоглу (Модер, 87), Уэлбек, Рюттер.

Ноттингем Форест – Вест Хэм – 3:0
Голы: Вуд, 27, Каллум Хадсон-Одой, 65, Айна, 78.

Ипсвич – Лестер – 1:1
Голы: Дэвис, 55 – Аю, 90+3.

Саутгемптон – Эвертон – 1:0
Гол: Амстронг, 85.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

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Илья Забарный Виталий Миколенко чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Сити Борнмут Ливерпуль Брайтон Ноттингем Форест Вест Хэм Ипсвич Лестер Саутгемптон
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 6
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Микола Захарченко
От і сенсація від Борнмута ! 🔥 Вдвічі приємно , що в ній прийняв активну участь наш " Лев матчу " Ілля Забарний ✌️🇺🇦👍
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+6
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OKs100
Выиграла за счет отличной игры Забарного.
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+2
Harun Bakircioğlu
Этот баскский тренер Ираола еще в прошлом сезоне впечатлил. Несмотря на потерю ключевого форварда у Борнмута все пучком.
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+1
Demid Romanchik
Но те ето дрочат на Хускоред могут насладиться оценкой Илье...
У них там свой футбол 
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0
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