Борнмут с Забарным шокировал Манчестер Сити. Мощный камбэк Ливерпуля

Сегодня, 2 ноября, проходят матчи 10-го тура чемпионата Англии по футболу.

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Действующий чемпион Англии «Манчестер Сити» сенсационно проиграл «Борнмуту», за который полный матч отыграл Илья Забарный. За «вишен» забивали Семенио и Эванилсон, а за «горожан» в конце матча забил Гвардиол.

Еще к одной громкой сенсации был близок «Брайтон», который обыгрывал до 69-й минуты «Ливерпуль» на Энфилде. Однако подопечные Арне Слота сумели перевернуть ход игры и благодаря голам Гакпо и Салаха вырвали три очка.

Виталий Миколенко провел полный матч за «Эвертон», который проиграл «Саутгемптону».

«Ливерпуль» вышел на первую строчку в АПЛ, опережая теперь «Манчестер Сити» на два очка. Третье место сенсационно занимает «Ноттингем Форест», который обыграл «Вест Хэм».

АПЛ. 12-й тур, 2 ноября.

Борнмут – Манчестер Сити – 2:1

Голы: Семенио, 9, Эванилсон, 64 - Гвардиол, 82.

Борнмут – Трэверс, Керкез, Сенеси, Забарный, Смит, Кристи (Адамс, 66), Кук, Тавернье (Хейсен, 90), Клюйверт (Брукс, 77), Семеньо, Эванилсон (Унал, 77).



Манчестер Сити – Эдерсон, Гвардиол, Аке (Льюис, 73), Аканджи, Уокер, Ковачич, Матеуш Нунеш, Гюндоган (Доку, 85), Бернарду Силва, Фоден, Холанд.

Ливерпуль – Брайтон – 2:1

Голы: Гакпо, 69, Салах, 72 - Кадиоглу, 14.

Ливерпуль – Келлехер, Цимикас, ван Дейк, Конате (Гомес, 46), Александер-Арнолд, Мак Аллистер (Джонс, 66), Гравенберх, Гакпо, Собослаи (Диас, 66), Салах (Брэдли, 90+1), Нуньес (Эндо, 77).



Брайтон – Вербрюгген, Эступиньян, Игор Жулио, ван Хекке, Велтман (Груда, 76), Митома (Аденгра, 87), Айяри (Виффер, 76), Хиншелвуд (Фергюсон, 88), Кадыоглу (Модер, 87), Уэлбек, Рюттер.

Ноттингем Форест – Вест Хэм – 3:0

Голы: Вуд, 27, Каллум Хадсон-Одой, 65, Айна, 78.

Ипсвич – Лестер – 1:1

Голы: Дэвис, 55 – Аю, 90+3.

Саутгемптон – Эвертон – 1:0

Гол: Амстронг, 85.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ