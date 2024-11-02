Борнмут с Забарным шокировал Манчестер Сити. Мощный камбэк Ливерпуля
Состоялось пять матчей АПЛ
Сегодня, 2 ноября, проходят матчи 10-го тура чемпионата Англии по футболу.
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Действующий чемпион Англии «Манчестер Сити» сенсационно проиграл «Борнмуту», за который полный матч отыграл Илья Забарный. За «вишен» забивали Семенио и Эванилсон, а за «горожан» в конце матча забил Гвардиол.
Еще к одной громкой сенсации был близок «Брайтон», который обыгрывал до 69-й минуты «Ливерпуль» на Энфилде. Однако подопечные Арне Слота сумели перевернуть ход игры и благодаря голам Гакпо и Салаха вырвали три очка.
Виталий Миколенко провел полный матч за «Эвертон», который проиграл «Саутгемптону».
«Ливерпуль» вышел на первую строчку в АПЛ, опережая теперь «Манчестер Сити» на два очка. Третье место сенсационно занимает «Ноттингем Форест», который обыграл «Вест Хэм».
АПЛ. 12-й тур, 2 ноября.
Борнмут – Манчестер Сити – 2:1
Голы: Семенио, 9, Эванилсон, 64 - Гвардиол, 82.
Борнмут – Трэверс, Керкез, Сенеси, Забарный, Смит, Кристи (Адамс, 66), Кук, Тавернье (Хейсен, 90), Клюйверт (Брукс, 77), Семеньо, Эванилсон (Унал, 77).
Манчестер Сити – Эдерсон, Гвардиол, Аке (Льюис, 73), Аканджи, Уокер, Ковачич, Матеуш Нунеш, Гюндоган (Доку, 85), Бернарду Силва, Фоден, Холанд.
Ливерпуль – Брайтон – 2:1
Голы: Гакпо, 69, Салах, 72 - Кадиоглу, 14.
Ливерпуль – Келлехер, Цимикас, ван Дейк, Конате (Гомес, 46), Александер-Арнолд, Мак Аллистер (Джонс, 66), Гравенберх, Гакпо, Собослаи (Диас, 66), Салах (Брэдли, 90+1), Нуньес (Эндо, 77).
Брайтон – Вербрюгген, Эступиньян, Игор Жулио, ван Хекке, Велтман (Груда, 76), Митома (Аденгра, 87), Айяри (Виффер, 76), Хиншелвуд (Фергюсон, 88), Кадыоглу (Модер, 87), Уэлбек, Рюттер.
Ноттингем Форест – Вест Хэм – 3:0
Голы: Вуд, 27, Каллум Хадсон-Одой, 65, Айна, 78.
Ипсвич – Лестер – 1:1
Голы: Дэвис, 55 – Аю, 90+3.
Саутгемптон – Эвертон – 1:0
Гол: Амстронг, 85.
FULL-TIME | Defeat in Bournemouth.— Manchester City (@ManCity) November 2, 2024
🍒 2-1 #ManCity | @okx pic.twitter.com/zXrDFYivii
Pure passion 😤 pic.twitter.com/VqTi7KMyeQ— Liverpool FC (@LFC) November 2, 2024
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