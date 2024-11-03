Саутгемптон – Эвертон – 1:0. Кризис ирисок. Видео голов и обзор
2 ноября команды встречались в рамках 10-го тура АПЛ.
В 10-м туре АПЛ «Саутгемптон» победил «Эвертон», одержав таким образом свою первую победу в сезоне.
Команда, за которую выступает украинский защитник Виталий Миколенко, переживает не лучшие времена, хотя могла одолеть «Саутгемптон».
«Эвертон» превосходил «Саутгемптон» в создании моментов, но подопечные Шона Дайча полностью отдали мяч хозяевам поля.
Справедливее было бы, если бы игра завершилась вничью, но игроки «Саутгемптона» были другого мнения.
На 86-й минуте Адам Армстронг получил передачу от партнера в штрафной площадке и попал в левый угол ворот.
Этот гол стал единственным в матче. Миколенко отыграл все 90 минут.
Английская Премьер-лига. 10-й тур. 2 ноября.
«Саутгемптон» – «Эвертон» – 1:0
Гол: Армстронг, 86.
Видеообзор матча.
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События матча
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