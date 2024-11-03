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Саутгемптон
02.11.2024 17:00 – FT 1 : 0
Эвертон
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Англия
03 ноября 2024, 02:08 | Обновлено 03 ноября 2024, 02:14
22
0

Саутгемптон – Эвертон – 1:0. Кризис ирисок. Видео голов и обзор

2 ноября команды встречались в рамках 10-го тура АПЛ.

03 ноября 2024, 02:08 | Обновлено 03 ноября 2024, 02:14
22
0
Саутгемптон – Эвертон – 1:0. Кризис ирисок. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В 10-м туре АПЛ «Саутгемптон» победил «Эвертон», одержав таким образом свою первую победу в сезоне.

Команда, за которую выступает украинский защитник Виталий Миколенко, переживает не лучшие времена, хотя могла одолеть «Саутгемптон».

«Эвертон» превосходил «Саутгемптон» в создании моментов, но подопечные Шона Дайча полностью отдали мяч хозяевам поля.

Справедливее было бы, если бы игра завершилась вничью, но игроки «Саутгемптона» были другого мнения.

На 86-й минуте Адам Армстронг получил передачу от партнера в штрафной площадке и попал в левый угол ворот.

Этот гол стал единственным в матче. Миколенко отыграл все 90 минут.

Английская Премьер-лига. 10-й тур. 2 ноября.

«Саутгемптон» – «Эвертон» – 1:0

Гол: Армстронг, 86.

Видеообзор матча.

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События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Адам Армстронг (Саутгемптон).
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Эвертон Саутгемптон Саутгемптон - Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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