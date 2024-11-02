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  4. У кого 8.6? Известна оценка Забарного за матч-сенсацию АПЛ против Ман Сити
Англия
02 ноября 2024, 19:45 | Обновлено 02 ноября 2024, 21:09
4655
7

У кого 8.6? Известна оценка Забарного за матч-сенсацию АПЛ против Ман Сити

«Вишни» шокировали подопечных Жузепа Гвардиолы

02 ноября 2024, 19:45 | Обновлено 02 ноября 2024, 21:09
4655
7
У кого 8.6? Известна оценка Забарного за матч-сенсацию АПЛ против Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В субботу, 2 ноября, прошел матч 10-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Борнмут» и «Манчестер Сити».

Игра прошла в Борнмуте на стадионе «Дин Корт». Илья Забарный помог «вишням» одержать победу со счетом 2:1.

После завершения матча авторитетный статистический портал WhoScored признал героем поединка игрока «Борнмута» Антуана Семеньо, который забил в поединке один гол. Семеньо получил от WhoScored оценку 8.6 балла.

Украинец Илья Забарный отыграл весь матч. WhoScored поставил центрбеку оценку 6.6 баллов.

Оценки матча Борнмут – Манчестер Сити от WhoScored

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Saar
Зняли скальпи у фаворитів: спочатку Арсенал , тепер МС.
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+5
Harun Bakircioğlu
Забарный образец для подражания для всех украинских футболистов, че уж там
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+4
Gargantua81
пресса у Забарного отличная, а оценочки получаются низковатые
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+3
Показать Скрыть 3 ответа
Микола Захарченко
Звичайно "лаври" дістаються тим , хто забивав , віддавав ... Може оцінка і занизька , але Ілля зіграв надійно , стримував Холанда ,  не надто ефектно , але ефективно )
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0
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