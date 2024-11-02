У кого 8.6? Известна оценка Забарного за матч-сенсацию АПЛ против Ман Сити
«Вишни» шокировали подопечных Жузепа Гвардиолы
В субботу, 2 ноября, прошел матч 10-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Борнмут» и «Манчестер Сити».
Игра прошла в Борнмуте на стадионе «Дин Корт». Илья Забарный помог «вишням» одержать победу со счетом 2:1.
После завершения матча авторитетный статистический портал WhoScored признал героем поединка игрока «Борнмута» Антуана Семеньо, который забил в поединке один гол. Семеньо получил от WhoScored оценку 8.6 балла.
Украинец Илья Забарный отыграл весь матч. WhoScored поставил центрбеку оценку 6.6 баллов.
Оценки матча Борнмут – Манчестер Сити от WhoScored
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