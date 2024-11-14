Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Золотая бутса. Невероятный Роберт возглавляет список, кто идет за ним?
Другие новости
14 ноября 2024, 06:23 | Обновлено 14 ноября 2024, 06:42
318
0

Золотая бутса. Невероятный Роберт возглавляет список, кто идет за ним?

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд входит в топ-5 голеадоров

14 ноября 2024, 06:23 | Обновлено 14 ноября 2024, 06:42
318
0
Золотая бутса. Невероятный Роберт возглавляет список, кто идет за ним?
ФК Барселона. Роберт Левандовски

В Европе продолжаются европейские чемпионаты, и изменился список лучших бомбардиров сезона.

Лидером рейтинга ESM Golden Shoe (Золотая бутса) является польский нападающий Барселоны Роберт Левандовски, который в сезоне Ла Лиги забил 14 мячей (28 очков в рейтинге).

Вторым идет эстонец Алекс Тамм, который забил 28 мячей в сезоне за клуб «Нымме Калью» в чемпионате Эстонии (этот турнир проводится по системе весна-осень).

В топ-5 также входят бразилец Режиналдо Рамирес (латвийский клуб Ауда), Виктор Дьекереш (Спортинг Лиссабон) и форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Норвежец забил 12 мячей (что приносит в рейтинг 24 очка).

Награда «Золотая бутса» вручается лучшему бомбардиру сезона по итогам национальных чемпионатов. По правилам конкурса – голы, забитые в топ-5 европейских лиг (Испания, Англия, Италия, Германия, Франция), умножаются на 2.0. Для следующих стран, занимающих в рейтинге УЕФА с 6-го по 21-е места (Нидерланды, Португалия, Бельгия, Украина и т.д.), установлен коэффициент 1.5. А вот голы, забитые в оставшихся лигах (с 22-й страны по рейтингу), считаются по номиналу.

Золотая бутса 2024/25. Положение на 14 ноября 2024 года

По теме:
Дьекереш является лучшим бомбардиром в двух турнирах одновременно
Замена Левандовски. Сенсационный нападающий может перейти в Барселону
Холанд может покинуть Ман Сити и заменить легендарного форварда в топ-клубе
Золотая бутса Барселона Роберт Левандовски Манчестер Сити Нымме Калью выбор редакции Эрлинг Холанд Виктор Дьекереш Ауда Кекава Спортинг Лиссабон
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ДЕВУШКА ДНЯ. Бруна Ротта – самая красивая девушка в Реал Мадрид
Футбол | 13 ноября 2024, 07:50 16
ДЕВУШКА ДНЯ. Бруна Ротта – самая красивая девушка в Реал Мадрид
ДЕВУШКА ДНЯ. Бруна Ротта – самая красивая девушка в Реал Мадрид

Родриго не думает про Золотой мяч, у него есть Бруна

И такое бывает. Как проститутка лишила форварда шансов стать чемпионом мира
Футбол | 13 ноября 2024, 12:33 9
И такое бывает. Как проститутка лишила форварда шансов стать чемпионом мира
И такое бывает. Как проститутка лишила форварда шансов стать чемпионом мира

Тот свой поступок 36-летний Макс Крузе помнит до сих пор. Как и его последствия…

ФОТО. На улице апокалипсис! Жена Реброва жалуется на жизнь в Испании
Футбол | 14.11.2024, 01:15
ФОТО. На улице апокалипсис! Жена Реброва жалуется на жизнь в Испании
ФОТО. На улице апокалипсис! Жена Реброва жалуется на жизнь в Испании
Кризис в Манчестер Сити: конфликт в раздевалке, подавленная атмосфера
Футбол | 13.11.2024, 12:32
Кризис в Манчестер Сити: конфликт в раздевалке, подавленная атмосфера
Кризис в Манчестер Сити: конфликт в раздевалке, подавленная атмосфера
Греция – Англия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Футбол | 14.11.2024, 06:33
Греция – Англия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Греция – Англия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хирн назвал бой мечты, который принесет больше всего денег в истории бокса
Хирн назвал бой мечты, который принесет больше всего денег в истории бокса
13.11.2024, 03:17
Бокс
Майк Тайсон хочет провести бой против Усика или Фьюри. Но есть условие
Майк Тайсон хочет провести бой против Усика или Фьюри. Но есть условие
12.11.2024, 21:29 6
Бокс
Это была худшая ошибка. Анчелотти признался, почему его уволили из Реала
Это была худшая ошибка. Анчелотти признался, почему его уволили из Реала
13.11.2024, 07:49 1
Футбол
ДЖОШУА: «Я молюсь за Майка Тайсона. Знаете, почему он проиграет Полу?»
ДЖОШУА: «Я молюсь за Майка Тайсона. Знаете, почему он проиграет Полу?»
12.11.2024, 07:50 1
Бокс
Обнародован рейтинг худших форвардов в истории АПЛ. В списке есть украинец
Обнародован рейтинг худших форвардов в истории АПЛ. В списке есть украинец
12.11.2024, 11:06 7
Футбол
«Я и не мог мечтать». Тони Беллью вспомнил бой за титул абсолюта с Усиком
«Я и не мог мечтать». Тони Беллью вспомнил бой за титул абсолюта с Усиком
12.11.2024, 02:38
Бокс
Анчелотти отреагировал на семь пропущенных голов Лунина от Барсы и Милана
Анчелотти отреагировал на семь пропущенных голов Лунина от Барсы и Милана
12.11.2024, 01:10 1
Футбол
Разрушающиеся гиганты. Донбасс Арена и еще 6 заброшенных стадионов футбола
Разрушающиеся гиганты. Донбасс Арена и еще 6 заброшенных стадионов футбола
12.11.2024, 11:42 181
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем