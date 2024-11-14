Золотая бутса. Невероятный Роберт возглавляет список, кто идет за ним?

В Европе продолжаются европейские чемпионаты, и изменился список лучших бомбардиров сезона.

Лидером рейтинга ESM Golden Shoe (Золотая бутса) является польский нападающий Барселоны Роберт Левандовски, который в сезоне Ла Лиги забил 14 мячей (28 очков в рейтинге).

Вторым идет эстонец Алекс Тамм, который забил 28 мячей в сезоне за клуб «Нымме Калью» в чемпионате Эстонии (этот турнир проводится по системе весна-осень).

В топ-5 также входят бразилец Режиналдо Рамирес (латвийский клуб Ауда), Виктор Дьекереш (Спортинг Лиссабон) и форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Норвежец забил 12 мячей (что приносит в рейтинг 24 очка).

Награда «Золотая бутса» вручается лучшему бомбардиру сезона по итогам национальных чемпионатов. По правилам конкурса – голы, забитые в топ-5 европейских лиг (Испания, Англия, Италия, Германия, Франция), умножаются на 2.0. Для следующих стран, занимающих в рейтинге УЕФА с 6-го по 21-е места (Нидерланды, Португалия, Бельгия, Украина и т.д.), установлен коэффициент 1.5. А вот голы, забитые в оставшихся лигах (с 22-й страны по рейтингу), считаются по номиналу.

Золотая бутса 2024/25. Положение на 14 ноября 2024 года