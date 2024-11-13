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Испания
13 ноября 2024, 22:11 | Обновлено 13 ноября 2024, 22:29
1911
1

Холанд может покинуть Ман Сити и заменить легендарного форварда в топ-клубе

«Барселона» ищет замену Роберту Левандовски

13 ноября 2024, 22:11 | Обновлено 13 ноября 2024, 22:29
1911
1
Холанд может покинуть Ман Сити и заменить легендарного форварда в топ-клубе
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Каталонская «Барселона» летом 2025 года выйдет на трансферный рынок для поиска замены легендарному польскому голеадору Роберту Левандовски, который, вероятно, покинет клуб.

По информации Fichajes, главной целью для каталонского клуба является трансфер звезды «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда. Каталонцы попытаются активировать клаусулу в контракте Холанда, которая значительно меньше, чем для клубов АПЛ.

В случае провала в трансферной кампании Холанда «сине-гранатовые» имеют запасной вариант. Речь идет о Викторе Дьокереше из «Спортинга» и Омаре Мармуше из франкфуртского «Айнтрахта».

Ранее «Барселона» обновила невероятный клубный рекорд, который держался 74 года.

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Дмитро Олійник Источник: Fichajes.net
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DaVinci
Fichajes це жовта преса)
Дмитро Олійник фанат цього сайту) Коли немає новин з нього, він сам придумує новини)
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