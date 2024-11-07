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07 ноября 2024, 00:54 | Обновлено 07 ноября 2024, 01:01
338
0

Барселона обновила невероятный клубный рекорд, державшийся 74 года

Каталонцы забили 55 голов в 16 матчах

07 ноября 2024, 00:54 | Обновлено 07 ноября 2024, 01:01
338
0
Барселона обновила невероятный клубный рекорд, державшийся 74 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Барселона

Вечером 6 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов между «Црвеной Звездой» и «Барселоной» (2:5).

Каталонцы забили 5 голов, что позволило обновить клубный рекорд по забитым мячам за 16 матчей. В нынешнем сезоне «Барселона» забила 55 голов за 16 игр во всех турнирах. Прошлый рекорд держался с сезона 1950/51, каталонцы забили 54 гола за 16 игр.

В нынешнем сезоне «Барселона» занимает первое место в Ла Лиге после 12 туров. В Лиге чемпионов каталонцы занимают 6-ю позицию после 4-х игр.

Лучшим бомбардиром «Барселоны» в нынешнем сезоне является польский нападающий Роберт Левандовски. Форвард забил 19 голов за 16 матчей.

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Іван Распутін Источник: X (Twitter)
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