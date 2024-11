Барселона обновила невероятный клубный рекорд, державшийся 74 года

Вечером 6 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов между «Црвеной Звездой» и «Барселоной» (2:5).

Каталонцы забили 5 голов, что позволило обновить клубный рекорд по забитым мячам за 16 матчей. В нынешнем сезоне «Барселона» забила 55 голов за 16 игр во всех турнирах. Прошлый рекорд держался с сезона 1950/51, каталонцы забили 54 гола за 16 игр.

В нынешнем сезоне «Барселона» занимает первое место в Ла Лиге после 12 туров. В Лиге чемпионов каталонцы занимают 6-ю позицию после 4-х игр.

Лучшим бомбардиром «Барселоны» в нынешнем сезоне является польский нападающий Роберт Левандовски. Форвард забил 19 голов за 16 матчей.

