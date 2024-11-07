Барселона обновила невероятный клубный рекорд, державшийся 74 года
Каталонцы забили 55 голов в 16 матчах
Вечером 6 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов между «Црвеной Звездой» и «Барселоной» (2:5).
Каталонцы забили 5 голов, что позволило обновить клубный рекорд по забитым мячам за 16 матчей. В нынешнем сезоне «Барселона» забила 55 голов за 16 игр во всех турнирах. Прошлый рекорд держался с сезона 1950/51, каталонцы забили 54 гола за 16 игр.
В нынешнем сезоне «Барселона» занимает первое место в Ла Лиге после 12 туров. В Лиге чемпионов каталонцы занимают 6-ю позицию после 4-х игр.
Лучшим бомбардиром «Барселоны» в нынешнем сезоне является польский нападающий Роберт Левандовски. Форвард забил 19 голов за 16 матчей.
🚨 - RECORD ALERT: Barcelona have scored 𝟓𝟓 goals in the first 16 games (all comps) of a season for the first time in their history— BarçaTimes (@BarcaTimes) November 6, 2024
The previous record after 16 games was of 54 goals in 1950/51 under manager Ferdinand Daucik. [@OptaJose] #fcblive ⚽💥 pic.twitter.com/ZdN6yDUOkV
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