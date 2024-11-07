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  4. 7 голов в матче. Барселона уверенно победила Црвену Звезду
Лига Чемпионов
Црвена Звезда
06.11.2024 22:00 – FT 2 : 5
Барселона
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Лига чемпионов
07 ноября 2024, 00:14 | Обновлено 07 ноября 2024, 00:52
346
0

7 голов в матче. Барселона уверенно победила Црвену Звезду

Матч закончился со счетом 5:2 в пользу каталонцев

07 ноября 2024, 00:14 | Обновлено 07 ноября 2024, 00:52
346
0
7 голов в матче. Барселона уверенно победила Црвену Звезду
Getty Images/Global Images Ukraine. Црвена Звезда - Барселона

Вечером 6 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов между «Црвеной Звездой» и «Барселоной».

Игра прошла на стадионе «Райко Митич» в Белграде.

За хозяев голы забили Силас на 27-й минуте и Милсон на 84-й минуте. Гости ответили голами Иниго Мартинеса, Рафиньи, Фермина Лопеса, а также дублем Левандовски.

После этого матча «Црвена Звезда», имея в своем активе 0 очков, занимает 35-ю позицию, а «Барселона» имеет 9 очков и занимает 6-е место.

Лига чемпионов. 4-й тур. 6 ноября

Црвена Звезда – Барселона – 2:5

Голы: Силас, 27, Милсон, 84 – Мартинес, 13, Левандовски, 43, 53, Рафинья, 55, Лопес, 76

Црвена Звезда: Илич, Соль, Спаич, Дига, Родич, (Милсон, 59), Канга, (Далцио, 72), Элсник, Крунич, Силас, (Прутсев, 82), Максимович, (Илич, 72), Ндиас, (Катай, 82)

Барселона: Пенья, Кунде, Кубарси, (Домингес, 67), Мартинес, Мартин, де Йонг, (Гави, 67), Касадо, Ямал, Педри, (Ольмо, 58), Рафинья, (Лопес, 58), Левандовски, (Виктор, 78)

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Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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