7 голов в матче. Барселона уверенно победила Црвену Звезду

Вечером 6 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов между «Црвеной Звездой» и «Барселоной».

Игра прошла на стадионе «Райко Митич» в Белграде.

За хозяев голы забили Силас на 27-й минуте и Милсон на 84-й минуте. Гости ответили голами Иниго Мартинеса, Рафиньи, Фермина Лопеса, а также дублем Левандовски.

После этого матча «Црвена Звезда», имея в своем активе 0 очков, занимает 35-ю позицию, а «Барселона» имеет 9 очков и занимает 6-е место.

Лига чемпионов. 4-й тур. 6 ноября

Црвена Звезда – Барселона – 2:5

Голы: Силас, 27, Милсон, 84 – Мартинес, 13, Левандовски, 43, 53, Рафинья, 55, Лопес, 76

Црвена Звезда: Илич, Соль, Спаич, Дига, Родич, (Милсон, 59), Канга, (Далцио, 72), Элсник, Крунич, Силас, (Прутсев, 82), Максимович, (Илич, 72), Ндиас, (Катай, 82)

Барселона: Пенья, Кунде, Кубарси, (Домингес, 67), Мартинес, Мартин, де Йонг, (Гави, 67), Касадо, Ямал, Педри, (Ольмо, 58), Рафинья, (Лопес, 58), Левандовски, (Виктор, 78)