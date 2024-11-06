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Црвена Звезда
06.11.2024 22:00 - : -
Барселона
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Лига чемпионов
06 ноября 2024, 02:53 | Обновлено 06 ноября 2024, 02:55
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Црвена Звезда – Барселона. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 6 ноября в 22:00 по Киеву

06 ноября 2024, 02:53 | Обновлено 06 ноября 2024, 02:55
30
0
Црвена Звезда – Барселона. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

6 ноября на «Райко Митич» пройдет матч 4-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором «Црвена Звезда» встретится с «Барселоной». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Црвена Звезда

Команда безоговорочно доминирует в сербском футболе. Уже завоевание очередного первого места в национальном розыгрыше превратилось в откровенную формальность - кстати, в нынешнем цикле уже получилось оторваться от всех преследователей, тем более что Партизан уверенно проваливается. Главный критерий звездашей - выступления в еврокубках. И уже выполнено главную задачу: пройдя Буде/Глимт (1:2 и 2:0), сербы пробились в основной раунд турнира. Но уже там только в первом туре, с Бенфикой дома, были какие-то шансы хотя бы на ничью - уступили 1:2. Но и там свой гол забили минут за десять до конца. Вояж в Милан к Интеру закончился разгромом 0:4, а визит в Монако принес поражение одноименному клубу 1:5.

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Барселона

Клуб в прошлом сезоне остался без трофеев. Так что у Лапорты особенно не было других вариантов, кроме как уволить Хави, пусть и это было обставлено очень уж грубо, особенно с учетом статуса легенды Камп Ноу, что точно был и остается у хавбека. Но все-таки ставка на Флика дала быстрый эффект: имея даже менее широкий набор игроков (единственный новичок, Ольмо, угодил в лазарет, как и другие футболисты, а Тер Штеген вернется в 2025-м году, и не забываем о тех, с кем простились, во главе с Гюндоганом), немец обеспечивает резкий прогресс. Чего стоит разгром Реала в Мадриде. А чуть раньше был не менее статусный успех, долгожданный разгром Баварии как раз в Лиге чемпионов. Но при этом были осечки, и первую допустили как раз в еврокубке, когда после раннего удаления Эрика Гарсии каталонцы уступили Монако.

Статистика личных встреч

Это исторические гранды своих стран. Но до этого кулес в Белград в осязаемой истории не приезжала.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в осечку Левандовски и компании. Ставим на то, что гости выиграют при форе -2,0 голов (коэффициент - 1,88).

Прогноз Sport.ua
Црвена Звезда
6 ноября 2024 -
22:00
Барселона
Фора Барселоны (-2) 1.88 Сделать ставку
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Црвена Звезда Барселона Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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