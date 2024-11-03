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Црвена Звезда
06.11.2024 22:00 - : -
Барселона
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Лига чемпионов
03 ноября 2024, 22:49 |
35
0

Црвена Звезда – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 6 ноября в 22:00 по Киеву

03 ноября 2024, 22:49 |
35
0
Црвена Звезда – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Барселона

В среду, 6 ноября, состоится матч 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Црвена Звезда» и «Барселона».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Райко Митич», который находится в Белграде.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Црвена Звезда – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Црвена Звезда – Барселона
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Барселона Црвена Звезда Лига чемпионов смотреть онлайн
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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