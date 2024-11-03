Црвена Звезда – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 6 ноября в 22:00 по Киеву
В среду, 6 ноября, состоится матч 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Црвена Звезда» и «Барселона».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч пройдет на стадионе «Райко Митич», который находится в Белграде.
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
Црвена Звезда – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Второй матч серии завершился победой Атланты со счетом 2:1 благодаря голу на 90+4-й
Команды могли забить гораздо больше, но киевлянам для первого места и того хватило