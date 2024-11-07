ФЛИК: «Црвена Звезда знает, как играть и как защищаться»

6 ноября состоялись матчи четвертого тура Лиги чемпионов.

Каталонская «Барселона» на выезде устроила погром над «Црвеной Звездой» из Сербии. Финальный счет поединка – 5:2. Дублем в матче отметился Роберт Левандовски.

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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал разгромную победу в Лиги чемпионов:

«Этот матч был очень важен для нас, потому что во вторник вы могли видеть, что выигрывать выездные матчи не так то легко. Мы хотели показать силу. Мы оказывали сильное давление как с мячом, так и без него, и я был очень доволен тем, как мы контролировали ход матча.

Я ценю то, что мы сделали, и все, что мы делаем. Это было нелегко, потому что «Црвена Звезда» знает, как играть и как защищаться. Фанаты смогли увидеть от нас качественный футбол.

Важнее всего была победа, особенно здесь, потому что в Европе нелегко побеждать на выезде. Поэтому я очень счастлив. Надеюсь, мы сможем поддерживать этот ритм в течение всего сезона и оставаться уверенными в себе. Это будет нелегко, но мы усердно работаем, и я надеюсь, что после международного перерыва все останется так же. Команда играет очень хорошо, они великолепны, и нам нужно продолжать соревноваться в том же духе.

Что думаю про дубль Роберта? Левандовски амбициозен, и это главное. Он всегда хочет большего, игра за игрой, и это редкость», – сказал Флик.

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде:

«Всегда приятно помогать команде выиграть - я много работаю над этим. Передаю привет моим товарищам по команде, которые использовали свои шансы и забивали голы!», – ответил Кунде.

Лига чемпионов. 4-й тур, 6 ноября

«Црвена Звезда» – «Барселона» – 2:5

Голы: Силас, 27, Милсон, 84 – Мартинес, 13, Левандовски, 43, 53, Рафинья, 55, Лопес, 76

Видео голов и обзор матча: