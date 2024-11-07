Црвена Звезда – Барселона – 2:5. Дубль Левандовски. Видео голов и обзор
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Вечером 6 ноября состоялись заключительные поединки 4-го тура Лиги чемпионов.
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Испанская Барселона разгромила на выезде Црвену Звезду из Сербии (5:2) и вошла в топ-8 ЛЧ (9 очков из 12).
Дубль для каталонской команды оформил польский форвард Роберт Левандовски.
⚽️ Лига чемпионов. 4-й тур, 6 ноября
22:00. Црвена Звезда (Сербия) – Барселона (Испания) – 2:5
Голы: Силас, 27, Милсон, 84 – Мартинес, 13, Левандовски, 43, 53, Рафинья, 55, Фермин Лопес, 76
Видео голов и обзор матча
События матча
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