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Лига Чемпионов
Црвена Звезда
06.11.2024 22:00 – FT 2 : 5
Барселона
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Лига чемпионов
07 ноября 2024, 03:59 | Обновлено 07 ноября 2024, 04:49
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0

Црвена Звезда – Барселона – 2:5. Дубль Левандовски. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги чемпионов

07 ноября 2024, 03:59 | Обновлено 07 ноября 2024, 04:49
280
0
Црвена Звезда – Барселона – 2:5. Дубль Левандовски. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Вечером 6 ноября состоялись заключительные поединки 4-го тура Лиги чемпионов.

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Испанская Барселона разгромила на выезде Црвену Звезду из Сербии (5:2) и вошла в топ-8 ЛЧ (9 очков из 12).

Дубль для каталонской команды оформил польский форвард Роберт Левандовски.

⚽️ Лига чемпионов. 4-й тур, 6 ноября

22:00. Црвена Звезда (Сербия) – Барселона (Испания) – 2:5

Голы: Силас, 27, Милсон, 84 – Мартинес, 13, Левандовски, 43, 53, Рафинья, 55, Фермин Лопес, 76

Видео голов и обзор матча

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Милсон (Црвена Звезда).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Фермин Лопес (Барселона).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Рафинья (Барселона).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Силла Вамангитука (Црвена Звезда).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Иньиго Мартинес (Барселона).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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