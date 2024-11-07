Вечером 6 ноября состоялись заключительные поединки 4-го тура Лиги чемпионов.

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Испанская Барселона разгромила на выезде Црвену Звезду из Сербии (5:2) и вошла в топ-8 ЛЧ (9 очков из 12).

Дубль для каталонской команды оформил польский форвард Роберт Левандовски.

⚽️ Лига чемпионов. 4-й тур, 6 ноября

22:00. Црвена Звезда (Сербия) – Барселона (Испания) – 2:5

Голы: Силас, 27, Милсон, 84 – Мартинес, 13, Левандовски, 43, 53, Рафинья, 55, Фермин Лопес, 76

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