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Украина. Премьер лига
14 ноября 2024, 05:53 | Обновлено 14 ноября 2024, 06:10
117
0

Завершен первый этап женского ЧУ. Кто продолжит борьбу в топ-шестерке?

Полтавская Ворскла разгромила Пантеры из Умань и вышла на первое место

14 ноября 2024, 05:53 | Обновлено 14 ноября 2024, 06:10
117
0
Завершен первый этап женского ЧУ. Кто продолжит борьбу в топ-шестерке?
ФК Ворскла Полтава

12 ноября состоялся перенесенный матч и завершен первый этап чемпионата Украины среди женских команд Высшей лиги 2024/25.

Полтавская Ворскла разгромила Пантеры из Умани (7:0) и вышла на первое место по итогам первого этапа.

11 команд играют в два этапа. На первом этапе все команды сыграли один раз. Спортивные показатели, полученные на этом этапе, сохраняются. По итогам первого этапа сформированы 2 группы, в которых команды сыграют еще дважды между собой (дома / на выезде).

Группа 1 (места 1–6) – будут определены чемпион, призеры Высшей лиги и две команды, которые будут участвовать в женской Лиге чемпионов 2025/26.

  • Топ-шестерка: Ворскла (28 очков), Колос (27), Металлист 1925 (23), Систерс (22), Шахтер (14), Ладомир (11).

Группа 2 (места 7–12) – будут определены команды, которые покинут Высшую лигу.

  • Нижняя пятерка: Кривбасс (10), Пантеры (7), Полесье (7), ЕМС-Подолье (7), Оболонь (2).

Команды, которые займут 10-е и 11-е места, сыграют два переходных матча (дома / на выезде) с коллективами, которые займут третье и второе места в Первой лиге соответственно (10В – 3П, 11В – 2П).

Чемпионат Украины среди женщин 2024/25

Высшая лига. Перенесенный матч 6-го тура, 12 ноября 2024

Ворскла (Полтава) – Пантеры (Умань) – 7:0

Голы: Котяш, 9, Котик, 43, Белокур, 55 (автогол), Кравчук, 68, Осипян, 71, 90, Корсун, 76.

Итоговая турнирная таблица первого этапа

Видео матча: Ворскла – Пантеры – 7:0

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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