Женский ЧУ. Шахтер разгромно проиграл Металлисту 1925, Ворскла взяла 3 очка
Топ-шестерка: Колос, Ворскла, Металлист 1925, Систерс, Шахтер, Ладомир
9 ноября прошли перенесенные матчи чемпионата Украины среди женских команд Высшей лиги 2024/25.
Шахтер разгромно проиграл Металлисту 1925 со счетом 1:4. Ворскла убедительно обыграла ЕМС-Подолье (5:0).
Топ-шестерка: Колос (27 очков), Ворскла (25), Металлист 1925 (23), Систерс (22), Шахтер (14), Ладомир (11).
После первого круга эти топ-6 команд продолжат борьбу за медали в шестерке лучших.
В осенней части турнира осталось провести пропущенный матч Ворскла Полтава – Пантеры Умань (12 ноября).
Чемпионат Украины среди женских команд 2024/25
Высшая лига. 11-й тур. 09.11.2024
ЕМС-Подолье Винница – Ворскла Полтава – 0:5
Голы: Кравчук, 5, Калинина, 18, 22, 29, Котяш, 51
Шахтер Донецк – Металлист 1925 Харьков – 1:4
Голы: Заборовец, 88 – Молодюк, 16, 25, Шабалина, 55, Панцулая, 79
Турнирная таблица
ВИДЕО. Женский ЧУ. Шахтер разгромно проиграл Металлисту 1925
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