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12 ноября 2024, 04:35 | Обновлено 12 ноября 2024, 05:09
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Женский ЧУ. Шахтер разгромно проиграл Металлисту 1925, Ворскла взяла 3 очка

Топ-шестерка: Колос, Ворскла, Металлист 1925, Систерс, Шахтер, Ладомир

12 ноября 2024, 04:35 | Обновлено 12 ноября 2024, 05:09
70
0
Женский ЧУ. Шахтер разгромно проиграл Металлисту 1925, Ворскла взяла 3 очка
ФК Шахтер

9 ноября прошли перенесенные матчи чемпионата Украины среди женских команд Высшей лиги 2024/25.

Шахтер разгромно проиграл Металлисту 1925 со счетом 1:4. Ворскла убедительно обыграла ЕМС-Подолье (5:0).

Топ-шестерка: Колос (27 очков), Ворскла (25), Металлист 1925 (23), Систерс (22), Шахтер (14), Ладомир (11).

После первого круга эти топ-6 команд продолжат борьбу за медали в шестерке лучших.

В осенней части турнира осталось провести пропущенный матч Ворскла Полтава – Пантеры Умань (12 ноября).

Чемпионат Украины среди женских команд 2024/25

Высшая лига. 11-й тур. 09.11.2024

ЕМС-Подолье Винница – Ворскла Полтава – 0:5

Голы: Кравчук, 5, Калинина, 18, 22, 29, Котяш, 51

Шахтер Донецк – Металлист 1925 Харьков – 1:4

Голы: Заборовец, 88 – Молодюк, 16, 25, Шабалина, 55, Панцулая, 79

Турнирная таблица

ВИДЕО. Женский ЧУ. Шахтер разгромно проиграл Металлисту 1925

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чемпионат Украины по футболу среди женщин Ворскла Полтава Шахтер Донецк Металлист 1925 ЕМС-Подолье Винница Шахтер - Металлист 1925
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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