Шахтер сыграл вничью. В женском чемпионате Украины завершен 11-й тур
После первого круга топ-6 команд продожат борьбу за медали
6 ноября прошли матчи 11-го тура чемпионата Украины среди женских команд Высшей лиги 2024/25.
Шахтер в гостях сыграл вничью с Оболонью (1:1)
Топ-шестерка: Колос (27), Ворскла (22), Систерс (20), Металлист 1925 (20), Шахтер (14), Ладомир (11).
После первого круга топ-6 команд продолжат борьбу за медали в шестерке лучших.
Чемпионат Украины среди женских команд 2024/25
Высшая лига. 11-й тур. 06.11.2024
Ладомир (Владимир) – Колос (Ковалевка) – 0:2 (0:1)
Голы: Н. Кунина (2), Федоренко (48).
Пантеры (Умань) – Кривбасс (Кривой Рог) – 0:1 (0:1)
Гол: Ковалева (9).
Металлист 1925 (Харьков) – Систерс (Одесса) – 2:2 (1:1)
Голы: Петя (45+2, с пенальти), Панцулая (63) – Бойченко (18), Манзюк (81).
Оболонь (Киев) – Шахтер (Донецк) – 1:1 (1:1)
Голы: Культя (23) – Котовец (45).
Полесье (Житомир) – ЕМС-Подолье (Винница) – 4:1 (1:0)
Голы: Семенюк (44, 61), Триль (52), Козлюк (69) – Смеречинская (66).
Турнирная таблица
Видео матча Оболонь – Шахтер – 1:1
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