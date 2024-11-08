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08 ноября 2024, 06:40 | Обновлено 08 ноября 2024, 07:42
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Шахтер сыграл вничью. В женском чемпионате Украины завершен 11-й тур

После первого круга топ-6 команд продожат борьбу за медали

08 ноября 2024, 06:40 | Обновлено 08 ноября 2024, 07:42
5
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Шахтер сыграл вничью. В женском чемпионате Украины завершен 11-й тур
ФК Шахтер

6 ноября прошли матчи 11-го тура чемпионата Украины среди женских команд Высшей лиги 2024/25.

Шахтер в гостях сыграл вничью с Оболонью (1:1)

Топ-шестерка: Колос (27), Ворскла (22), Систерс (20), Металлист 1925 (20), Шахтер (14), Ладомир (11).

После первого круга топ-6 команд продолжат борьбу за медали в шестерке лучших.

Чемпионат Украины среди женских команд 2024/25

Высшая лига. 11-й тур. 06.11.2024

Ладомир (Владимир) – Колос (Ковалевка) – 0:2 (0:1)

Голы: Н. Кунина (2), Федоренко (48).

Пантеры (Умань) – Кривбасс (Кривой Рог) – 0:1 (0:1)

Гол: Ковалева (9).

Металлист 1925 (Харьков) – Систерс (Одесса) – 2:2 (1:1)

Голы: Петя (45+2, с пенальти), Панцулая (63) – Бойченко (18), Манзюк (81).

Оболонь (Киев) – Шахтер (Донецк) – 1:1 (1:1)

Голы: Культя (23) – Котовец (45).

Полесье (Житомир) – ЕМС-Подолье (Винница) – 4:1 (1:0)

Голы: Семенюк (44, 61), Триль (52), Козлюк (69) – Смеречинская (66).

Турнирная таблица

Видео матча Оболонь – Шахтер – 1:1

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чемпионат Украины по футболу среди женщин Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Оболонь Киев Полесье Житомир Ворскла Полтава Металлист 1925 Ладомир Колос Ковалевка ЕМС-Подолье Винница Пантеры Умань Систерс Одесса
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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