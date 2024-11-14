14 октября на «Олимпийском» (Афины) пройдет матч 5-го тура Лиги Наций, в котором сборная Греции встретится со сборной Англии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Греция

Команда двадцать лет назад вписала себя навсегда в историю футбола, сенсационно выиграв Евро. Но его не просто не смогли повторить - вот уже несколько циклов эллины стабильно проигрывали отборы. Не стала исключением и прошлогодняя евроквалификация, где, впрочем, изначально не было шансов, при соперниках масштаба Франции и Нидерландов. Но при этом получилось до этого выиграть свою группу Лиги Наций, поднявшись в дивизион В. Это давало шанс пробиться все-таки на чемпионат, но, уничтожив Казахстан, в решающем раунде после 0:0 серию пенальти выиграли грузины. Но при этом бело-синие, уже с новым наставником, Йовановичем, не только получилось выжать максимум из встреч с аутсайдерами, Финляндией и Ирландией, но и, сенсационно, оформили победу в Лондоне.

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Англия

Сборная при Саутгейте дошла до 1/2 финала чемпионата мира. А в разрезе Евро и вовсе поставила исторический рекорд, дойдя до решающего раунда. Вот только в обоих случаях три льва проиграли, и после неудаче с Испанией Гарет ушел. Приглашенный как и.о. из молодежной команды Ли Карсли явно хотел сохранить пост на полноценной базе, но смазал первый же серьезный тест, в виде матча в октябре как раз с греками. Уже известно, что подписан контракт с Тухелем, но он приступит к обязанностям зимой. Так что у нынешнего временщика есть шанс хлопнуть дверью, напоследок исправившись за осечку. Вот только будет ли мотивация также у Кейна и компании в плане мести грекам за неудачу на своем поле?

Статистика личных встреч

В семи предыдущих очных поединках у трех львов получилось взять пять побед при паре ничейных результатов.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в то, что греки дома удержат даже ничью, которая в нынешних условиях равна победы. Поверим, что у англичан будет не только класс, но и настрой, и они возьмут реванш, выиграв (коэффициент - 1,73).