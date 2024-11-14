Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Греция – Англия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Лига наций УЕФА. Лига B
Греция
14.11.2024 21:45 - : -
Англия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
14 ноября 2024, 02:47 | Обновлено 14 ноября 2024, 02:48
22
0

Греция – Англия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

Поединок состоится 14 ноября в 21:45 по Киеву

14 ноября 2024, 02:47 | Обновлено 14 ноября 2024, 02:48
22
0
Греция – Англия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Twitter

14 октября на «Олимпийском» (Афины) пройдет матч 5-го тура Лиги Наций, в котором сборная Греции встретится со сборной Англии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Греция

Команда двадцать лет назад вписала себя навсегда в историю футбола, сенсационно выиграв Евро. Но его не просто не смогли повторить - вот уже несколько циклов эллины стабильно проигрывали отборы. Не стала исключением и прошлогодняя евроквалификация, где, впрочем, изначально не было шансов, при соперниках масштаба Франции и Нидерландов. Но при этом получилось до этого выиграть свою группу Лиги Наций, поднявшись в дивизион В. Это давало шанс пробиться все-таки на чемпионат, но, уничтожив Казахстан, в решающем раунде после 0:0 серию пенальти выиграли грузины. Но при этом бело-синие, уже с новым наставником, Йовановичем, не только получилось выжать максимум из встреч с аутсайдерами, Финляндией и Ирландией, но и, сенсационно, оформили победу в Лондоне.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Англия

Сборная при Саутгейте дошла до 1/2 финала чемпионата мира. А в разрезе Евро и вовсе поставила исторический рекорд, дойдя до решающего раунда. Вот только в обоих случаях три льва проиграли, и после неудаче с Испанией Гарет ушел. Приглашенный как и.о. из молодежной команды Ли Карсли явно хотел сохранить пост на полноценной базе, но смазал первый же серьезный тест, в виде матча в октябре как раз с греками. Уже известно, что подписан контракт с Тухелем, но он приступит к обязанностям зимой. Так что у нынешнего временщика есть шанс хлопнуть дверью, напоследок исправившись за осечку. Вот только будет ли мотивация также у Кейна и компании в плане мести грекам за неудачу на своем поле?

Статистика личных встреч

В семи предыдущих очных поединках у трех львов получилось взять пять побед при паре ничейных результатов.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в то, что греки дома удержат даже ничью, которая в нынешних условиях равна победы. Поверим, что у англичан будет не только класс, но и настрой, и они возьмут реванш, выиграв (коэффициент - 1,73).

Прогноз Sport.ua
Греция
14 ноября 2024 -
21:45
Англия
Победа Англии 1.73 Сделать ставку
По теме:
ФОТО. Футболист сборной Украины сменил имидж перед матчами Лиги Наций
Две легионера ЛНЗ отправились в свои сборные
Франция – Израиль. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
сборная Греции по футболу сборная Англии по футболу Лига наций прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Назван самый шокирующий нокаут в истории хевивейта. В списке есть украинец
Бокс | 13 ноября 2024, 07:15 10
Назван самый шокирующий нокаут в истории хевивейта. В списке есть украинец
Назван самый шокирующий нокаут в истории хевивейта. В списке есть украинец

Портал talkSPORT выпустил интересный рейтинг

Это была худшая ошибка. Анчелотти признался, почему его уволили из Реала
Футбол | 13 ноября 2024, 07:49 1
Это была худшая ошибка. Анчелотти признался, почему его уволили из Реала
Это была худшая ошибка. Анчелотти признался, почему его уволили из Реала

Главный тренер мадридцев запросил слишком большую зарплату

ФОТО. На улице апокалипсис! Жена Реброва жалуется на жизнь в Испании
Футбол | 14.11.2024, 01:15
ФОТО. На улице апокалипсис! Жена Реброва жалуется на жизнь в Испании
ФОТО. На улице апокалипсис! Жена Реброва жалуется на жизнь в Испании
ДЕВУШКА ДНЯ. Бруна Ротта – самая красивая девушка в Реал Мадрид
Футбол | 13.11.2024, 07:50
ДЕВУШКА ДНЯ. Бруна Ротта – самая красивая девушка в Реал Мадрид
ДЕВУШКА ДНЯ. Бруна Ротта – самая красивая девушка в Реал Мадрид
ФОТО. Как звездный футболист спас жизнь человеку
Футбол | 14.11.2024, 01:51
ФОТО. Как звездный футболист спас жизнь человеку
ФОТО. Как звездный футболист спас жизнь человеку
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Гол Малиновского претендует на звание лучшего в сезоне в Серии А
ВИДЕО. Гол Малиновского претендует на звание лучшего в сезоне в Серии А
12.11.2024, 21:11 1
Футбол
ФЬЮРИ: «Знаете, что бы было с Тайсоном и Али, если бы мы подрались?»
ФЬЮРИ: «Знаете, что бы было с Тайсоном и Али, если бы мы подрались?»
12.11.2024, 09:00 9
Бокс
И такое бывает. Как проститутка лишила форварда шансов стать чемпионом мира
И такое бывает. Как проститутка лишила форварда шансов стать чемпионом мира
13.11.2024, 12:33 9
Футбол
«Он может запороть бой». Топ-боксер назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Он может запороть бой». Топ-боксер назвал победителя реванша Усик – Фьюри
13.11.2024, 08:25
Бокс
«Это моя мечта». Кассано хочет, чтобы Рому возглавил бывший тренер Шахтера
«Это моя мечта». Кассано хочет, чтобы Рому возглавил бывший тренер Шахтера
12.11.2024, 21:42 5
Футбол
ДЖОШУА: «Я молюсь за Майка Тайсона. Знаете, почему он проиграет Полу?»
ДЖОШУА: «Я молюсь за Майка Тайсона. Знаете, почему он проиграет Полу?»
12.11.2024, 07:50 1
Бокс
Звезда сборной Украины может перейти в Ливерпуль. Это не Судаков
Звезда сборной Украины может перейти в Ливерпуль. Это не Судаков
12.11.2024, 13:21 25
Футбол
Обнародован рейтинг худших форвардов в истории АПЛ. В списке есть украинец
Обнародован рейтинг худших форвардов в истории АПЛ. В списке есть украинец
12.11.2024, 11:06 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем