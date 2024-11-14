Англия взяла реванш у Греции. И получила перевес по разнице в личных матчах

Вечером 14 ноября состоялись поединки 5-го тура Лиги наций.

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Сборная Англии на выезде взяла реванш у Греции (3:0). Голы забили: Олли Уоткинс, Одиссеас Влаходимос (автогол), Кертис Джонс.

Английская команда догнала Грецию в турнирной таблице (по 12 очков) и получила перевес по разнице в личных матчах.

Подопечным Ли Карлсли теперь нужна домашняя победа над Ирландией с любым счетом (17 ноября), чтобы вернуться в Лигу A

Ирландия одолела Финляндию (1:0) благодаря голу Эвана Фергюссона и, набрав 6 пунктов, получила возможность сыграть переходные матчи за право остаться в Лиге B. Финляндия (0 очков) досрочно выбыла в Дивизион C.

Лига наций B

Группа B2. 5-й тур, 14 ноября

21:45. Греция – Англия – 0:3

Голы: Уоткинс, 7, Влаходимос (автогол), 78, Джонс, 82

21:45. Ирландия – Финляндия – 1:0

Гол: Эван Фергюсон, 45

Турнирная таблица