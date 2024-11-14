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Лига наций УЕФА. Лига B
Греция
14.11.2024 21:45 – FT 0 : 3
Англия
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Лига наций
14 ноября 2024, 23:43 | Обновлено 14 ноября 2024, 23:52
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Англия взяла реванш у Греции. И получила перевес по разнице в личных матчах

Сборной Англии теперь нужна победа над Ирландией, чтобы вернуться в Лигу A

14 ноября 2024, 23:43 | Обновлено 14 ноября 2024, 23:52
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Англия взяла реванш у Греции. И получила перевес по разнице в личных матчах
Getty Images/Global Images Ukraine. Кертис Джонс

Вечером 14 ноября состоялись поединки 5-го тура Лиги наций.

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Сборная Англии на выезде взяла реванш у Греции (3:0). Голы забили: Олли Уоткинс, Одиссеас Влаходимос (автогол), Кертис Джонс.

Английская команда догнала Грецию в турнирной таблице (по 12 очков) и получила перевес по разнице в личных матчах.

Подопечным Ли Карлсли теперь нужна домашняя победа над Ирландией с любым счетом (17 ноября), чтобы вернуться в Лигу A

Ирландия одолела Финляндию (1:0) благодаря голу Эвана Фергюссона и, набрав 6 пунктов, получила возможность сыграть переходные матчи за право остаться в Лиге B. Финляндия (0 очков) досрочно выбыла в Дивизион C.

Лига наций B

Группа B2. 5-й тур, 14 ноября

21:45. Греция – Англия – 0:3

Голы: Уоткинс, 7, Влаходимос (автогол), 78, Джонс, 82

21:45. Ирландия – Финляндия – 1:0

Гол: Эван Фергюсон, 45

Турнирная таблица

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Лига наций сборная Англии по футболу сборная Греции по футболу сборная Ирландии по футболу сборная Финляндии по футболу Кертис Джонс Одиссеас Влаходимос автогол Олли Уоткинс Эван Фергюсон Ли Карсли
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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