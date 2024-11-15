Вечером 14 ноября состоялись поединки 5-го тура Лиги наций.

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Сборная Англии на выезде взяла реванш у Греции (3:0). Голы забили: Олли Уоткинс, Одиссеас Влаходимос (автогол), Кертис Джонс.

Английская команда догнала Грецию в турнирной таблице (по 12 очков) и получила перевес по разнице в личных матчах (0:2, 3:0).

Лига наций B

Группа B2. 5-й тур, 14 ноября

21:45. Греция – Англия – 0:3

Голы: Уоткинс, 7, Влаходимос (автогол), 78, Джонс, 82

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