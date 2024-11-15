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Лига наций УЕФА. Лига B
Греция
14.11.2024 21:45 – FT 0 : 3
Англия
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Лига наций
15 ноября 2024, 00:59 | Обновлено 15 ноября 2024, 01:04
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Греция – Англия – 0:3. Реванш с необходимой разницей. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги наций

15 ноября 2024, 00:59 | Обновлено 15 ноября 2024, 01:04
101
0
Греция – Англия – 0:3. Реванш с необходимой разницей. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 14 ноября состоялись поединки 5-го тура Лиги наций.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Англии на выезде взяла реванш у Греции (3:0). Голы забили: Олли Уоткинс, Одиссеас Влаходимос (автогол), Кертис Джонс.

Английская команда догнала Грецию в турнирной таблице (по 12 очков) и получила перевес по разнице в личных матчах (0:2, 3:0).

Лига наций B

Группа B2. 5-й тур, 14 ноября

21:45. Греция – Англия – 0:3

Голы: Уоткинс, 7, Влаходимос (автогол), 78, Джонс, 82

Видео голов и обзор матча

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Кёртис Джонс (Англия).
78’
ГОЛ ! Автогол забил Одиссеас Влаходимос (Греция).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Олли Уоткинс (Англия).
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Англия взяла реванш у Греции. И получила перевес по разнице в личных матчах
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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