Лучшие игроки по количеству созданных голевых моментов в топ-5 лиг Европы

Основными факторами в футболе всегда считались голы и ассисты, но если посмотреть на игру и статистику шире, можно заметить много других важных аспектов. Один из таких показателей – количество созданных голевых моментов, которые непосредственно приводят к забитым мячам.

В этом сезоне среди лидеров по количеству созданных голевых моментов выделяются несколько игроков. Лидером является Рафинья из Барселоны, который создал 44 голевых момента.

За ним следует Алекс Баэна из Вильярреала с 37 моментами, а на третьем месте — Ито Дзюня из Реймса с 36 моментами.

Также в топ-10 попали такие игроки, как Алекс Гримальдо из Байера (35), Кевин Штегер из Боруссии Менхенгладбах (33), Луис Милья из Хетафе (31), а также Андреас Перейра из Фулхэма и Деян Кулушевски из Тоттенхэма, которые имеют одинаковое количество созданных голевых моментов (30). Следующими в списке идут Коул Палмер из Челси (29) и Букайо Сака из Арсенала (28), которые замыкают данную десятку.

Если отдельно говорить о лидере этого списка – Рафинье, то он проводит лучший сезон в своей карьере. Бразильский вингер сыграл 17 матчей, в которых отметился 12 забитыми голами и 10 ассистами.

Дмитрий БАНАР