ДЕВУШКА ДНЯ. Бруна Ротта – самая красивая девушка в Реал Мадрид

Девушка нападающего мадридского «Реала» и сборной Бразилии Родриго – Бруна Ротта – незаслуженно недополучает внимание со стороны СМИ.

Мало того, что бразильянка – феноменальная красавица и также очень успешна в своём деле.

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Девушка – топовый фитнес-тренер, аудитория которой составляет почти 4 млн фолловеров – 1,5 млн в Instagram и 2,2 млн в TikTok.

Бруна очень активно ведет свои аккаунты, заряжая своих подписчиков ежедневной мотивацией и давая советы по улучшению своего физического состояния.

Пара встречается чуть больше года, и девушка очень высоко оценивает свою внешность: «Он называл меня ядом», – пишет Бруна в Instagram под одним из крайних своих постов: