Хорватия U-17 – Украина U-17. Матч 2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 14 ноября в 12:00 товарищеский матч в хорватской Риеке
Юношеская сборная Украины U-17 на сборах в Риеке проводит второй товарищеский поединок против сборной Хорватии U-17.
Второй спарринг состоится 14 ноября в 12:00 по киевскому времени.
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С 9 по 16 ноября юношеская сборная Украины U-17 проводит тренировочный сбор в Хорватии для подготовки к элит-раунду квалификации ЧЕ-2025 U-17.
12 ноября сине-желтые под руководством Юрия Мороза проиграли первый спарринг сверстникам из Хорватии (1:2), у украинцев гол забил Александр Ткаченко.
Хорватия U-17 – Украина U-17. Матч 2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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