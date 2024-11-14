Юношеская сборная Украины U-17 на сборах в Риеке проводит второй товарищеский поединок против сборной Хорватии U-17.

Второй спарринг состоится 14 ноября в 12:00 по киевскому времени.

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С 9 по 16 ноября юношеская сборная Украины U-17 проводит тренировочный сбор в Хорватии для подготовки к элит-раунду квалификации ЧЕ-2025 U-17.

12 ноября сине-желтые под руководством Юрия Мороза проиграли первый спарринг сверстникам из Хорватии (1:2), у украинцев гол забил Александр Ткаченко.

Хорватия U-17 – Украина U-17. Матч 2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция