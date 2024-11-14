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Молодежные турниры
14 ноября 2024, 05:31 | Обновлено 14 ноября 2024, 05:43
87
0

Хорватия U-17 – Украина U-17. Матч 2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 ноября в 12:00 товарищеский матч в хорватской Риеке

14 ноября 2024, 05:31 | Обновлено 14 ноября 2024, 05:43
87
0
Хорватия U-17 – Украина U-17. Матч 2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

Юношеская сборная Украины U-17 на сборах в Риеке проводит второй товарищеский поединок против сборной Хорватии U-17.

Второй спарринг состоится 14 ноября в 12:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

С 9 по 16 ноября юношеская сборная Украины U-17 проводит тренировочный сбор в Хорватии для подготовки к элит-раунду квалификации ЧЕ-2025 U-17.

12 ноября сине-желтые под руководством Юрия Мороза проиграли первый спарринг сверстникам из Хорватии (1:2), у украинцев гол забил Александр Ткаченко.

Хорватия U-17 – Украина U-17. Матч 2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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