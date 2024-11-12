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12 ноября 2024, 21:38 | Обновлено 12 ноября 2024, 21:57
194
0

Хорватия U-17 – Украина U-17 – 2:1. Первый спарринг. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча в хорватском городе Риека

12 ноября 2024, 21:38 | Обновлено 12 ноября 2024, 21:57
194
0
Хорватия U-17 – Украина U-17 – 2:1. Первый спарринг. Видео голов и обзор
УАФ

Юношеская сборная Украины U-17 (футболисты не старше 2008 г.р.) во время учебно-тренировочного сбора провела первый из двух запланированных товарищеских матчей с Хорватией U-17.

Стартовая 45-минутка поединка в Риеке прошла под диктовку хозяев. Уже на 4-й минуте Дражен Яман воспользовался прострелом с левого фланга и в одно касание направил мяч в верхний угол ворот Федора Ткаченко. Хорваты продолжали владеть инициативой и через 22 минуты удвоили свое преимущество. Тино Кусанович вышел один на один с голкипером и обыграл его (2:0).

В начале второго тайма Павел Люсин мог сократить отставание украинцев, однако его удар прошел выше ворот. На 62-й минуте Александр Середа ворвался в штрафную соперников, и хорватов спасла только отличная игра кипера. Однако менее чем за 15 минут сине-желтые добились успеха. Александр Ткаченко совершил сольный проход и направил мяч в ворота. В итоге – 1:2, поражение сборной Украины.

Второй товарищеский поединок со сверстниками из Хорватии Украина U-17 проведет 14 ноября в 12:00 по киевскому времени.

Ранее юношеская сборная Украины выполнила задание в первом квалификационном раунде Евро-2025 U-17. Сине-желтые заняли второе место, что позволило команде выйти во второй этап отбора, который состоится весной 2025 года.

Товарищеский матч

Риека (Хорватия), 12 ноября 2024 года

Хорватия U-17 – Украина U-17 – 2:1

Голы: Яман, 4, Кусанович, 26 – А. Ткаченко, 74.

Хорватия U-17: Граховац (Немет, 46), Якирович, Кумар, Пайсар, Войводич, Яман, Кусанович, Радош, Хорват, Мурика, Иванда.

Украина U-17: Ф. Ткаченко, Онищук (Пискун, 60), Зудин (Юрченко, 60), Люсин (Кощий, 81), Шишкевич (Мустафаев, 46), Зубрий (Мурадян, 46), Костюк (Милокост, 81), Петровский (А. Ткаченко, 46), Залипка (Калюжный, 46), Соломон, Джурабаев (Среда, 60).

ГОЛ! 2:1. Александр Ткаченко, 74 мин

Видеообзор матча

Видеозапись матча

Итог матча

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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