Юношеская сборная Украины U-17 на сборах в Риеке проводит первый товарищеский поединок против сборной Хорватии U-17.

Первый спарринг состоится 12 ноября в 15:30 по киевскому времени.

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С 9 по 16 ноября юношеская сборная Украины U-17 проводит тренировочный сбор в Хорватии.

Сине-желтые на 12 и 14 ноября запланировали два спарринга с местными сверстниками для подготовки к квалификации ЧЕ-2025 U-17.

Хорватия U-17 – Украина U-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция