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Молодежные турниры
11 ноября 2024, 23:59 | Обновлено 12 ноября 2024, 00:06
87
0

МОРОЗ: «На этом сборе хотим усовершенствовать качество игры сборной»

Сборная Украины U-17 проведет два контрольных матча с Хорватией U-17

11 ноября 2024, 23:59 | Обновлено 12 ноября 2024, 00:06
87
0
МОРОЗ: «На этом сборе хотим усовершенствовать качество игры сборной»
УАФ

Юношеская сборная Украины U-17 (футболисты не старше 2008 г.р.) в Риеке сыграет два товарищеских поединка с командой Хорватии.

С 9 по 16 ноября юношеская сборная Украины U-17 будет проводить тренировочный сбор в Хорватии. Там сине-желтые сыграют два матча с местными сверстниками. Поединки запланированы на 12 и 14 ноября.

Главный тренер нашей сборной Юрий Мороз рассказал о планах команды на этом этапе подготовки.

«На этом сборе хотим усовершенствовать качество игры футболистов, над чем мы работали в последнее время. Также планируем посмотреть по делу новичков, за которыми мы не прекращаем следить. Пока эти исполнители соответствуют уровню команды, поэтому они с нами. Для этих ребят – да и не только для них, для всех игроков – это очередной шанс доказать свою профпригодность.

В то же время, наш тренерский штаб процентов на 70–80 уже определился с составом на официальные матчи. Кто это – пусть для самой команды это будет вопрос, чтобы футболисты держали себя в тонусе.

Что касается будущих спаррингов со сборной Хорватии, то могу сказать, что информации у нас не слишком много, но она есть. И это мы обязательно покажем и расскажем подопечным на теоретическом занятии. Могу сказать одно: нас ждут непростые поединки, это очень сильный оппонент.

Результат? Мы не будем ставить задачу одержать победу любой ценой. Для нас очень важно качество игры, а если еще удастся добиться нужного результата, то вообще будет хорошо».

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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