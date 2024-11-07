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Сборная УКРАИНЫ
07 ноября 2024, 18:41 | Обновлено 07 ноября 2024, 19:22
326
0

Юношеская сборная Украины U17 объявила состав на тренировочный сбор

В ноябре команда соберется на неделю в Хорватии.

07 ноября 2024, 18:41 | Обновлено 07 ноября 2024, 19:22
326
0
Юношеская сборная Украины U17 объявила состав на тренировочный сбор
УАФ. Юрий Мороз

Главный тренер юношеской сборной Украины U-17 Юрий Мороз объявил состав на тренировочный сбор в Хорватии, который состоится с 9 по 16 ноября.

Во время сбора юниоры сыграют два товарищеских матча со сборной Хорватии. Контрольные поединки запланированы на 12 и 14 ноября.

Состав сборной Украины U-17:

Вратари: Игорь Костенко («Бенфика»), Федор Ткаченко («Бетис»).

Защитники: Никита Калюжный, Егор Костюк, Ярослав Милокост, Егор Онищук (все - «Шахтер»), Арсен Залипка, Дмитрий Соломон, Алексей Пискун (все - «Рух»), Никита Мельник («Имолезе», Италия), Александр Ткаченко («Вердер»).

Полузащитники: Павел Люсин («Динамо»), Артем Зубрий, Александр Середа (все - «Шахтер»), Ролан Мустафаев, Мухаммад Джурабаев (все - «Рух»), Егор Кощий («Байер»), Николай Петровский («Штутгарт»), Арсений Шишкевич («Риу Аве»), Артем Мурадян («Боруссия Дортмунд»).

Форварды: Даниил Юрченко («Динамо»), Дмитрий Зудин («Хайдук»).

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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