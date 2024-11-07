Юношеская сборная Украины U17 объявила состав на тренировочный сбор
В ноябре команда соберется на неделю в Хорватии.
Главный тренер юношеской сборной Украины U-17 Юрий Мороз объявил состав на тренировочный сбор в Хорватии, который состоится с 9 по 16 ноября.
Во время сбора юниоры сыграют два товарищеских матча со сборной Хорватии. Контрольные поединки запланированы на 12 и 14 ноября.
Состав сборной Украины U-17:
Вратари: Игорь Костенко («Бенфика»), Федор Ткаченко («Бетис»).
Защитники: Никита Калюжный, Егор Костюк, Ярослав Милокост, Егор Онищук (все - «Шахтер»), Арсен Залипка, Дмитрий Соломон, Алексей Пискун (все - «Рух»), Никита Мельник («Имолезе», Италия), Александр Ткаченко («Вердер»).
Полузащитники: Павел Люсин («Динамо»), Артем Зубрий, Александр Середа (все - «Шахтер»), Ролан Мустафаев, Мухаммад Джурабаев (все - «Рух»), Егор Кощий («Байер»), Николай Петровский («Штутгарт»), Арсений Шишкевич («Риу Аве»), Артем Мурадян («Боруссия Дортмунд»).
Форварды: Даниил Юрченко («Динамо»), Дмитрий Зудин («Хайдук»).
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