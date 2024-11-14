Александр ЗВЕРЕВ: «Я знаю, что они будут продолжать совершенствоваться»

Второй номер мирового рейтинга АТР Александр Зверев (Германия) прокомментировал победу над Каспером Руудом (Норвегия, ATP 7) во 2-м туре группового этапа Итогового турнира 2024, а также выделил игру Янника Синнера (Италия, ATP 1) и Карлоса Алькараса (Испания, ATP 3):

«Хороший матч. Думаю, что мы оба показали неплохой теннис. Я доволен победой. Возможно, выступил даже лучше, чем в первом матче, хотя он тоже был неплохим. С нетерпением жду встречи с Карлосом в пятницу и надеюсь ещё на несколько матчей на выходных.

Я хочу еще больше развивать свою игру, чтобы иметь возможность конкурировать с Янником и Карлосом, все просто: они сейчас являются двумя ориентирами, теми, кто выигрывает турниры Большого шлема, поэтому я намерен стать частью этой группы. Я знаю, что они будут продолжать совершенствоваться, поэтому мне нужно наверстывать упущенное», – заявил Зверев.

Александр на ATP Finals добыл две победы. Помимо Рууда, он также переиграл Андрея Рублева. В последнему туре представитель Германии встретится с Карлосом Алькарасом.