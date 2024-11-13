Зверев переиграл Рууда на Итоговом турнире АТР 2024

Второй номер рейтинга АТР Александр Зверев (Германия) добыл вторую победу на Итоговом турнире 2024, который проводится в Турине (Италия).

Во 2-м туре John Newcombe Group представитель Германии в двух сетах разобрался с Каспером Руудом (Норвегия, ATP 7) за 1 час и 28 минут.

Итоговый турнир АТР 2024. 13 ноября

John Newcombe Group. 2-й тур

Александр Зверев (Германия) – Каспер Рууд (Норвегия) – 7:6 (7:3), 6:3

Это была шестая встреча соперников. Счет 4:2 в пользу Зверева.

Александр и Каспер в одном квартете выступают вместе с Карлосом Алькарасом и Андреем Рублевым. На старте соревнований Зверев одолел Рублева, а Рууд переиграл Алькараса. В последнем туре фанатов теннис ждут следующие противостояния: Зверев – Алькарас и Рууд – Рублев.

Ранее 13 ноября Алькарас, который в Турине подхватил болезнь, справился с Рублевым.

Пока что ни один участник группы John Newcombe Group не гарантировал себе полуфинал. Зверев с двумя победами возглавляет квартет, Рууд и Алькарас с 1 набранным очком занимают второе и третье место соответственно, а Рублев с двумя поражениями идет последним.

Неделей ранее Зверев выиграл трофей на Мастерсе в Париже. Его винстрик составляет 7 матчей.