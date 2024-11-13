Что он делает на Итоговом? Заболевший Алькарас без проблем одолел Рублева
Карлос, который играет на антибиотиках, выиграл у «нейтрала» в двух сетах
Третий номер мирового рейтинга Карлос Алькарас (Испания) добыл первую победу на Итоговом турнире АТР 2024, который проводится в Турине (Италия).
Во 2-м туре John Newcombe Group испанец в двух сетах переиграл «нейтрала» Андрея Рублева (АТР 8) за 1 час и 35 минут.
Итоговый турнир АТР 2024. 13 ноября
John Newcombe Group. 2-й тур
Карлос Алькарас (Испания) – Андрей Рублев – 6:3, 7:6 (10:8)
За матч Алькарас ни разу не отдал свою подачу. Кроме того, Рублев не заработал ни одного брейк-поинта. Единственный реальный шанс у Андрея был на тай-брейке второй партии, где он на приеме дважды заработал сетбол. Но испанец все же забрал тай и закрыл поединок.
Это была третья встреча соперников. Алькарас выиграл второй очный поединок.
Интересно, что Карлос в Турине подхватил болезнь и играет на антибиотиках. В стартовой игре испанец из-за вируса проиграл Касперу Рууду, на следующий день не сумел провести тренировку, а перед матчем с Рублевым ему на тренировке нанесли специальную мазь на грудь и положили пластырь на нос для облегчения дыхания.
Рублев в 1-м туре проиграл Александру Звереву. В последнем туре «нейтрал» встретится с Руудом, а Алькарас проведет встречу с Зверевым.
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