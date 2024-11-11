Громкая сенсация в Турине. Алькарас проиграл Рууду на старте ATP Finals
Карлос в двух сетах уступил Касперу, хотя во второй партии побеждал 5:2!
Испанский теннисист Карлос Алькарас (Испания, ATP 3) неудачно стартовал на Итоговом турнире АТР 2024, который проводится в Турине (Италия).
В 1-м туре John Newcombe Group испанец в двух сетах уступил Касперу Рууду (Норвегия, ATP 7).
Итоговый турнир АТР 2024. 11 ноября
John Newcombe Group. 1-й тур
Карлос Алькарас (Испания) – Каспер Рууд (Норвегия) – 1:6, 5:7
Во второй партии испанец побеждал 5:2 с брейком, но Рууд взял 5 геймов подряд и закрыл за собой поединок.
Это была пятая личная встреча соперников. Каспер впервые выиграл очное противостояние.
В одном квартете Алькарас и Рууд играют вместе с Андреем Рублевым и Александром Зверевым. Нейтрал и представитель Германии проведут очный поединок также сегодня, вечером (ориентировочно – в 21:30 по Киеву).
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