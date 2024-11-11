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  4. Громкая сенсация в Турине. Алькарас проиграл Рууду на старте ATP Finals
ATP
11 ноября 2024, 16:49 | Обновлено 11 ноября 2024, 16:56
891
2

Громкая сенсация в Турине. Алькарас проиграл Рууду на старте ATP Finals

Карлос в двух сетах уступил Касперу, хотя во второй партии побеждал 5:2!

11 ноября 2024, 16:49 | Обновлено 11 ноября 2024, 16:56
891
2
Громкая сенсация в Турине. Алькарас проиграл Рууду на старте ATP Finals
Getty Images/Global Images Ukraine. Каспер Рууд и Карлос Алькарас

Испанский теннисист Карлос Алькарас (Испания, ATP 3) неудачно стартовал на Итоговом турнире АТР 2024, который проводится в Турине (Италия).

В 1-м туре John Newcombe Group испанец в двух сетах уступил Касперу Рууду (Норвегия, ATP 7).

Итоговый турнир АТР 2024. 11 ноября

John Newcombe Group. 1-й тур

Карлос Алькарас (Испания) – Каспер Рууд (Норвегия) – 1:6, 5:7

Во второй партии испанец побеждал 5:2 с брейком, но Рууд взял 5 геймов подряд и закрыл за собой поединок.

Это была пятая личная встреча соперников. Каспер впервые выиграл очное противостояние.

В одном квартете Алькарас и Рууд играют вместе с Андреем Рублевым и Александром Зверевым. Нейтрал и представитель Германии проведут очный поединок также сегодня, вечером (ориентировочно – в 21:30 по Киеву).

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Карлос Алькарас (теннисист) Каспер Рууд Итоговый турнир ATP
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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T-800
а я бы посмотрел на этих бамосят, если бы половина шлемов проводилась в закрытых помещениях
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T-800
никакой сенсации, ведь испанцы никакие не на открытом воздухе (грунт, трава, хард)
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