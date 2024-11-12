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ATP
12 ноября 2024, 16:22 | Обновлено 12 ноября 2024, 17:21
297
0

Один из фаворитов Итогового турнира АТР 2024 отменил тренировку в Турине

Карлос Алькарас из-за болезни уже успел проиграть стартовый матч на ATP Finals

12 ноября 2024, 16:22 | Обновлено 12 ноября 2024, 17:21
297
0
Один из фаворитов Итогового турнира АТР 2024 отменил тренировку в Турине
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Испанский теннисист Карлос Алькарас (АТР 3), который считался до старта Итогового турнира 2024 одним из фаворитов на трофей, отменил сегодняшнюю (12 ноября) тренировку через 5–10 минут после ее начала.

В понедельник испанец проиграл стартовый матч группы против Каспера Рууда, а после заявил, что уже несколько дней болеет.

Карлос продолжает испытывать проблемы с дыханием, но пока что он не собирается сниматься с соревнований в Турине. Интересно, что на протяжении последних четырех дней Алькарас принимал антибиотики, но они не помогли ему.

Алькарас сосредоточен на выздоровлении и восстановлении. Свой следующий матч на ATP Finals он проведет 13 ноября против Андрея Рублева.

Хуан Карлос Ферреро, который является тренером Карлоса, высказался о самочувствии теннисиста:

«У него возникают проблемы с дыханием при передвижении, немного давит в груди. Неподходящее время для болезни. Мы не должны предугадывать, будет ли он играть завтра или нет.

Мы все играли в таких обстоятельствах. Мне кажется, что он не дойдет до того, чтобы сняться. Но ему будет трудно быть готовым на 100% к завтрашнему матчу».

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Карлос Алькарас (теннисист) Итоговый турнир ATP болезнь тренировка Хуан Карлос Ферреро
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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