Один из фаворитов Итогового турнира АТР 2024 отменил тренировку в Турине
Карлос Алькарас из-за болезни уже успел проиграть стартовый матч на ATP Finals
Испанский теннисист Карлос Алькарас (АТР 3), который считался до старта Итогового турнира 2024 одним из фаворитов на трофей, отменил сегодняшнюю (12 ноября) тренировку через 5–10 минут после ее начала.
В понедельник испанец проиграл стартовый матч группы против Каспера Рууда, а после заявил, что уже несколько дней болеет.
Карлос продолжает испытывать проблемы с дыханием, но пока что он не собирается сниматься с соревнований в Турине. Интересно, что на протяжении последних четырех дней Алькарас принимал антибиотики, но они не помогли ему.
Алькарас сосредоточен на выздоровлении и восстановлении. Свой следующий матч на ATP Finals он проведет 13 ноября против Андрея Рублева.
Хуан Карлос Ферреро, который является тренером Карлоса, высказался о самочувствии теннисиста:
«У него возникают проблемы с дыханием при передвижении, немного давит в груди. Неподходящее время для болезни. Мы не должны предугадывать, будет ли он играть завтра или нет.
Мы все играли в таких обстоятельствах. Мне кажется, что он не дойдет до того, чтобы сняться. Но ему будет трудно быть готовым на 100% к завтрашнему матчу».
❌🇪🇸 Carlos Alcaraz just ended his training session early, after just 5-10 minutes.— Olly 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) November 12, 2024
Didn’t look great, severely under the weather… pic.twitter.com/WNAURX2fP7
Juan Carlos Ferrero: ''Dice que se encontraba igual de mal que ayer. Hemos decidido parar''.— Vamos por Movistar Plus+ (@vamos) November 12, 2024
🚨 La última hora sobre el estado de Carlos Alcaraz. #LaPistaDelTenis pic.twitter.com/7R9P8J3L8O
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