Один из фаворитов Итогового турнира АТР 2024 отменил тренировку в Турине

Испанский теннисист Карлос Алькарас (АТР 3), который считался до старта Итогового турнира 2024 одним из фаворитов на трофей, отменил сегодняшнюю (12 ноября) тренировку через 5–10 минут после ее начала.

В понедельник испанец проиграл стартовый матч группы против Каспера Рууда, а после заявил, что уже несколько дней болеет.

Карлос продолжает испытывать проблемы с дыханием, но пока что он не собирается сниматься с соревнований в Турине. Интересно, что на протяжении последних четырех дней Алькарас принимал антибиотики, но они не помогли ему.

Алькарас сосредоточен на выздоровлении и восстановлении. Свой следующий матч на ATP Finals он проведет 13 ноября против Андрея Рублева.



Хуан Карлос Ферреро, который является тренером Карлоса, высказался о самочувствии теннисиста:

«У него возникают проблемы с дыханием при передвижении, немного давит в груди. Неподходящее время для болезни. Мы не должны предугадывать, будет ли он играть завтра или нет.

Мы все играли в таких обстоятельствах. Мне кажется, что он не дойдет до того, чтобы сняться. Но ему будет трудно быть готовым на 100% к завтрашнему матчу».

❌🇪🇸 Carlos Alcaraz just ended his training session early, after just 5-10 minutes.



Didn’t look great, severely under the weather… pic.twitter.com/WNAURX2fP7