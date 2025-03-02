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02 марта 2025, 10:23 | Обновлено 02 марта 2025, 10:24
376
0

Дебют Смолякова, топ-игра Чеберко. Сыграно 11 матчей MLS

В ночь с 1 на 2 марта продолжается тур заокеанского чемпионата

02 марта 2025, 10:23 | Обновлено 02 марта 2025, 10:24
376
0
Дебют Смолякова, топ-игра Чеберко. Сыграно 11 матчей MLS
LAFC

В ночь с 1 на 2 марта 2025 года состоялись 11 матчей 2-го тура MLS.

В игре между ФК «Лос-Анджелес» и «Нью-Йорк Сити» состоялся дебют украинского защитника хозяев Артема Смолякова. Игрок появился на поле при счете 0:0 на 77-й минуте, а уже на 86-й его команда забила единственный мяч во встрече.

Также стоит отметить минимальную выездную победу 1:0 «Коламбус Крю» над «Нью-Ингленд Революшн». В этой игре лучшим игроком по версии нескольких статистических порталов стал украинский защитник команды-победительницы Евгений Чеберко.

Еще один украинский защитник Александр Сваток на 42-й минуте вышел на замену в проигранной для «Остина» игре против «Портленда» (0:1).

MLS 2025. 2-й тур. 2 марта

Нью-Ингленд Революшн – Коламбус Крю – 0:1
Гол: Рассел-Роу, 51

Нью-Йорк Ред Буллз – Нэшвилл – 2:0
Голы: Софо, 7, Форсберг, 30

Орландо Сити – Торонто – 4:2
Голы: Араухо, 33, Фримен, 35, Охеда, 63, Торгаллссон, 81 – Ростед, 72, Флорес, 86

Филадельфия – Цинциннати – 4:1
Голы: Барибо, 6, 30, 52, Дамиани, 90+3 – Эвандер, 59

Чикаго Файр – Ди Си Юнайтед – 2:2
Голы: Куйперс, 30, 71 – Бентеке, 4, Маррелл, 90+6

Спортинг Канзас-Сити – Сан-Хосе – 1:2
Голы: Йовельич, 27 (пен.) – Аранго, 3, Мартинес, 19

Миннесота Юнайтед – Клуб де Фут Монреаль – 1:0
Гол: Ебоа, 69

Колорадо Репидс – Даллас – 3:3
Голы: Розенберри, 6, Наварро, 39, 72 – Педриньо, 43, Акоста, 45, Муса, 68

ФК Лос-Анджелес – Нью-Йорк Сити – 1:0
Гол: Холлингсхед, 86

Портленд Тимберс – Остин – 1:0
Гол: Коста, 89

Сан-Диего – Сент-Луис – 0:0

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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