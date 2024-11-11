«Не хочу оправданий». Алькарас объяснил своё поражение от Рууда

Испанец Карлос Алькарас (ATP 3), рассказал о плохом самочувствии, которое помешало ему выступить на максимуме в начале Итогового турнира ATP 2024. В своём первом матче на турнире он потерпел поражение от норвежца Каспера Рууда (ATP 7).

«За несколько дней до приезда сюда я заболел дома. Когда тренировался в Турине, то чувствовал себя хорошо. Не очень хорошо, но пойдёт. Я мог играть, держаться в розыгрышах. В матчах, очевидно, всё по-другому».



«Но сегодня мне стало нехорошо. Утром у меня появилось неприятное ощущение в животе. Знаете, я не хочу слишком много об этом говорить, потому что не хочу, чтобы это было оправданием. Но если мне плохо, то плохо», – отметил Алькарас на пресс-конференции после матча.

Ранее стало известно, что Карлос заболел простудой перед началом Итогового турнира.