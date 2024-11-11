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ATP
11 ноября 2024, 18:15 | Обновлено 11 ноября 2024, 18:56
582
0

ВИДЕО. Снимется с Итогового? Алькарас играл против Рууда заболевшим

Испанец простудился перед турниром

11 ноября 2024, 18:15 | Обновлено 11 ноября 2024, 18:56
582
0
ВИДЕО. Снимется с Итогового? Алькарас играл против Рууда заболевшим
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Испанец Карлос Алькарас (ATP 3), простудился накануне Итогового турнира ATP 2024, который проходит в Турине (Италия). Об этом сообщает Marca, отметив, что уже за два дня до старта соревнований теннисист выходил на тренировки с пластырем на носу, пытаясь облегчить дыхание.

Сегодня, 11 ноября, камеры зафиксировали, как Алькарас несколько раз сморкался во время тренировки, что усилило беспокойство его поклонников. Несмотря на старания, испанец не смог набрать форму и уступил Касперу Рууду в первом матче турнира.

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Итоговый турнир ATP Карлос Алькарас (теннисист) Каспер Рууд болезнь
Альберт Чуфарличев
Альберт Чуфарличев Sport.ua
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