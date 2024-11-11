ВИДЕО. Снимется с Итогового? Алькарас играл против Рууда заболевшим

Испанец Карлос Алькарас (ATP 3), простудился накануне Итогового турнира ATP 2024, который проходит в Турине (Италия). Об этом сообщает Marca, отметив, что уже за два дня до старта соревнований теннисист выходил на тренировки с пластырем на носу, пытаясь облегчить дыхание.

Сегодня, 11 ноября, камеры зафиксировали, как Алькарас несколько раз сморкался во время тренировки, что усилило беспокойство его поклонников. Несмотря на старания, испанец не смог набрать форму и уступил Касперу Рууду в первом матче турнира.