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Верес
02.03.2025 18:00 - : -
Колос Ковалевка
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Украина. Премьер лига
02 марта 2025, 04:45 |
9
0

Верес – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

2 марта в 18:00 состоится матч 19-го тура УПЛ

02 марта 2025, 04:45 |
9
0
Верес – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Верес. Стадион Авангард

В воскресенье, 2 марта, в 18:00 состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Верес» и «Колос».

Команды встретятся на стадионе «Авангард» в городе Ровно.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Верес – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Верес – Колос
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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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