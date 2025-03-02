02.03.2025 18:00 - : -
Украина. Премьер лига02 марта 2025, 04:45 |
9
0
Верес – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
2 марта в 18:00 состоится матч 19-го тура УПЛ
02 марта 2025, 04:45 |
9
0
В воскресенье, 2 марта, в 18:00 состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Верес» и «Колос».
Команды встретятся на стадионе «Авангард» в городе Ровно.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
Верес – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Верес – КолосСмотреть трансляцию
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 01 марта 2025, 08:15 15
Тайсон поддержал американского президента
Футбол | 02 марта 2025, 03:18 0
Французский вингер реализовал пенальти
Футбол | 01.03.2025, 21:26
Война | 01.03.2025, 10:44
Бокс | 01.03.2025, 09:23
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
28.02.2025, 08:54 5
28.02.2025, 00:42 5
28.02.2025, 08:25 5
01.03.2025, 09:37 48
01.03.2025, 00:23 10
28.02.2025, 16:29 2
28.02.2025, 18:21 2
28.02.2025, 07:55 1