Умер экс-игрок мадридского Реала, который выигрывал Лигу чемпионов
Хавьер Дорадо был воспитанником королевского клуба
На 49-м году жизни скончался экс-игрок мадридского «Реала» Хавьер Дорадо, который в 2000 году стал победителем Лиги чемпионов.
Об этом сообщила пресс-служба мадридского клуба.
Левый защитник провел за основную команду «Реала» всего восемь матчей, но за это время успел выиграть Лигу чемпионов.
Также он выступал за «Райо Вальекано», «Мальорку» и хихонский «Спортинг».
В 2008 году после тяжелой травмы передней крестообразной связки Дорадо покинул «Мальорку» и перешел в команду низшего дивизиона. В 2012 году объявил о завершении карьеры.
Несколько лет назад у Хавьера Дорадо диагностировали лейкемию. Футболист умер 27 февраля.
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