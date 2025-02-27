Умер экс-игрок мадридского Реала, который выигрывал Лигу чемпионов

На 49-м году жизни скончался экс-игрок мадридского «Реала» Хавьер Дорадо, который в 2000 году стал победителем Лиги чемпионов.

Об этом сообщила пресс-служба мадридского клуба.

Левый защитник провел за основную команду «Реала» всего восемь матчей, но за это время успел выиграть Лигу чемпионов.

Также он выступал за «Райо Вальекано», «Мальорку» и хихонский «Спортинг».

В 2008 году после тяжелой травмы передней крестообразной связки Дорадо покинул «Мальорку» и перешел в команду низшего дивизиона. В 2012 году объявил о завершении карьеры.

Несколько лет назад у Хавьера Дорадо диагностировали лейкемию. Футболист умер 27 февраля.