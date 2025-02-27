Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Умер экс-игрок мадридского Реала, который выигрывал Лигу чемпионов
Испания
27 февраля 2025, 17:10 |
1800
0

Умер экс-игрок мадридского Реала, который выигрывал Лигу чемпионов

Хавьер Дорадо был воспитанником королевского клуба

27 февраля 2025, 17:10 |
1800
0
Умер экс-игрок мадридского Реала, который выигрывал Лигу чемпионов
ФК Реал. Хавьер Дорадо

На 49-м году жизни скончался экс-игрок мадридского «Реала» Хавьер Дорадо, который в 2000 году стал победителем Лиги чемпионов.

Об этом сообщила пресс-служба мадридского клуба.

Левый защитник провел за основную команду «Реала» всего восемь матчей, но за это время успел выиграть Лигу чемпионов.

Также он выступал за «Райо Вальекано», «Мальорку» и хихонский «Спортинг».

В 2008 году после тяжелой травмы передней крестообразной связки Дорадо покинул «Мальорку» и перешел в команду низшего дивизиона. В 2012 году объявил о завершении карьеры.

Несколько лет назад у Хавьера Дорадо диагностировали лейкемию. Футболист умер 27 февраля.

По теме:
Бетис – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Прошел обследование. Реал раскрыл подробности травмы Дани Себальоса
Две звезды. Журналисты назвали главное качество Лунина в матче Реала
Реал Мадрид смерть болезнь
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо подписал контракт с итальянским грандом
Футбол | 27 февраля 2025, 11:41 5
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо подписал контракт с итальянским грандом
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо подписал контракт с итальянским грандом

Александр Драган подписал профессиональный контракт с «Аталантой»

ФОТО. Украинский футболист встречается с замужней секс-бомбой. Кто он?
Футбол | 26 февраля 2025, 20:24 6
ФОТО. Украинский футболист встречается с замужней секс-бомбой. Кто он?
ФОТО. Украинский футболист встречается с замужней секс-бомбой. Кто он?

Необычная история для украинской Премьер-лиги...

Настоящий герой. Известна оценка Лунина за матч против Реала Сосьедад
Футбол | 27.02.2025, 02:39
Настоящий герой. Известна оценка Лунина за матч против Реала Сосьедад
Настоящий герой. Известна оценка Лунина за матч против Реала Сосьедад
Имад АШУР: «Любой проект требует времени, будь то Полесье или Ман Сити»
Футбол | 27.02.2025, 16:00
Имад АШУР: «Любой проект требует времени, будь то Полесье или Ман Сити»
Имад АШУР: «Любой проект требует времени, будь то Полесье или Ман Сити»
ФОТО. Реал без слов описал игру Лунина в полуфинальном матче Кубка Испании
Футбол | 27.02.2025, 08:22
ФОТО. Реал без слов описал игру Лунина в полуфинальном матче Кубка Испании
ФОТО. Реал без слов описал игру Лунина в полуфинальном матче Кубка Испании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Для Кличко нашли соперника. Их бой заполнит стадион
Для Кличко нашли соперника. Их бой заполнит стадион
27.02.2025, 07:46 1
Бокс
Как выглядит таблица УПЛ после 18-го тура. Расписание следующих матчей
Как выглядит таблица УПЛ после 18-го тура. Расписание следующих матчей
26.02.2025, 08:42 1
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он не хотел, чтобы бой останавливали. Почему это сделали?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он не хотел, чтобы бой останавливали. Почему это сделали?»
26.02.2025, 01:36
Бокс
Британский журналист: «Боюсь, теперь увидим, насколько Забарный хорош»
Британский журналист: «Боюсь, теперь увидим, насколько Забарный хорош»
26.02.2025, 10:32 4
Футбол
Цыганков может покинуть Жирону. Его хотят два европейских гранда
Цыганков может покинуть Жирону. Его хотят два европейских гранда
27.02.2025, 08:26 22
Футбол
Известно, сколько денег потерял Дюбуа за отказ драться с Паркером
Известно, сколько денег потерял Дюбуа за отказ драться с Паркером
26.02.2025, 01:18 1
Бокс
Энтони ДЖОШУА: «Я очень хотел вмешаться. Знаете, что мне помешало?»
Энтони ДЖОШУА: «Я очень хотел вмешаться. Знаете, что мне помешало?»
26.02.2025, 03:26
Бокс
Кто заменит Шовковского? Ярмоленко назвал будущего тренера Динамо
Кто заменит Шовковского? Ярмоленко назвал будущего тренера Динамо
27.02.2025, 12:57
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем