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  4. 5 известных футболистов, поигравших в АПЛ, которые сейчас зажигают в Греции
Греция
01 марта 2025, 23:02 |
223
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5 известных футболистов, поигравших в АПЛ, которые сейчас зажигают в Греции

Греческая Суперлига – весьма привлекательный чемпионат для тех, у кого был звездный статус

01 марта 2025, 23:02 |
223
0
5 известных футболистов, поигравших в АПЛ, которые сейчас зажигают в Греции
Getty Images/Global Images Ukraine

Так уж повелось, что большинство европейских футбольных болельщиков наиболее пристально следят за перипетиями в домашнем чемпионате, а также в лучших лигах Старого континента. К топ-5 относятся высшее дивизионы Англии, Италии, Испании, Германии и Франции. Остальные лиги являются своего рода «факультативными», следить за которыми удается только самым настырным и внимательным фанатам.

Греческая Суперлига – чемпионат с довольно серьезным потенциалом, который в настоящий момент занимает 11-е место в таблице коэффициентов УЕФА. Начиная с 2018 года в этой лиге, помимо неплохого финансирования, еще и обострилась интрига в борьбе за чемпионство, а Олимпиакос и Панатинаикос уже не имеют статуса гегемонов.

Возможно, по этой причине (а также из-за хороших зарплат и теплого климата, при котором в футбол играть всегда приятнее, кто бы и что не рассказывал об обратном) в Грецию в последние годы едет все больше и больше футболистов, которым удавалось добиваться высот в топовых лигах Европы. И прямо сейчас мы предлагаем выделить пятерых игроков, которые ранее снискали известность в английской Премьер-лиге, а сейчас будоражат умы и сердца фанатов греческой Суперлиги…

Федерико Македа

Возраст: 33 года
Гражданство: Италия
Клуб: Астерас

Для молодых поклонников АПЛ имя Федерико Македы, возможно, ничего и не скажет, однако их более опытные коллеги сразу же вспомнят, что речь идет об итальянском вундеркинде Манчестер Юнайтед времен легендарного Алекса Фергюсона. Именно при шотландце Македа в возрасте 17 лет 7 месяцев и 4 дней дебютировал в Премьер-лиге, а всего провел за «красных дьяволов» 36 официальных матчей, отличившись 5 голами и 5 ассистами.

Однако в какой-то момент в карьере Македы все пошло вовсе не так, как предполагалось изначально. Он перестал оправдывать высокие ожидания, и сперва вылетел из Манчестер Юнайтед, а вскоре и вовсе оказался на обочине топового футбола. До 2016-го Федерико продолжал играть в Англии за клубы низших дивизионов, после чего подался в Италию, пока в 2018-м не оказался в Греции. Македа оформил контракт с Панатинаикосом, где и сумел раскрыться и задышать полной грудью. В стане «клеверных» Федерико провел 116 поединков (40 голов, 10 ассистов), выиграл Кубок Греции, но через четыре года уехал на более выгодный контракт в Турцию.

Впрочем, в Анкарагюджю дела у Македы не пошли. Уже через полгода он на правах аренды отбыл на Кипр, а в сентябре 2024-го вернулся в Грецию. На правах свободного агента экс-вундеркинда из Италии подписал Астерас, и сейчас в этом клубе Македа выглядит одним из лучших, забив 6 мячей и отдав 2 голевые передачи в 18 поединках Суперлиги. Безусловно, на топовый уровень Федерико уже не вернется, но в Греции он способен качественно провести еще один или два сезона.

Абдул Рахман Баба

Возраст: 30 лет
Гражданство: Гана
Клуб: ПАОК

Getty Images. Абдул Рахман Баба

Как, Абдулу Рахману Баба только 30 лет? Именно так могут сейчас воскликнуть некоторые почитатели АПЛ, помнящие, как Челси в августе 2015-го заплатил Аугсбургу за этого африканца 26 миллионов евро. Тогда Баба виделся руководству «синих» отличной опцией на левый фланг обороны, но в стане лондонцев ему удалось провести только 15 матчей в Премьер-лиге в рамках своего дебютного сезона.

Уже летом 2016-го Челси отпустил Баба в аренду в Шальке, после чего в карьере африканца начались, как казалось, бесконечные скитания. Он практически нигде не мог проявить себя, так, чтобы его хотели выкупить, да и коварные травмы давали о себе знать – из-за проблем с коленом игровая практика африканца на протяжении четырех, а то и пяти лет была практически минимальной. Во многом из-за этого о Баба постепенно начали забывать, и сейчас многим наверняка покажется, что этот фулбек был в Челси настолько давно, что ему просто не может быть всего-то 30.

Окончательно покинуть Челси Баба удалось летом 2023 года, когда у него истек контракт с лондонцами. После этого защитник на правах свободного агента перешел в ПАОК, где уже играл на правах аренды во второй половине сезона-2020/21. В Суперлиге Баба, к счастью, полностью выдерживает темп и уровень физических нагрузок, а его здоровье вполне позволяет проводить по 20-30 поединков чемпионата за сезон.

Прямо сейчас Абдул Рахман Баба – важная фигура на левом фланге ПАОКа. Он имеет на своем счету 5 забитых мячей и 2 ассиста в 21 поединке национального чемпионата, который в минувшем году помог «черно-белым» выиграть – всего-то в четвертый раз за 98-летнюю историю существования клуба.

Деян Ловрен

Возраст: 35 лет
Гражданство: Хорватия
Клуб: ПАОК

Getty Images. Деян Ловрен (слева) и Мохаммед Салах


Еще один представитель ПАОКа, которому удалось ранее оставить определенный след в английской Премьер-лиге, – это 35-летний хорватский центрбек Деян Ловрен. Что правда, в отличие от Баба, этому футболисту удалось провести в АПЛ значительно больше матчей – аж 162, причем большинство в составе Ливерпуля, хотя Деян также выступал и за Саутгемптон. Собственно, "святые" и привезли Ловрена на Туманный Альбион. В 2013 году Саутгемптон заплатил 10 миллионов евро Лиону за этот трансфер, а уже через год продал хорвата в Ливерпуль в два с половиной раза дороже – за 25 миллионов.

В стане "красных" Ловрен четыре сезона провел в статусе безусловного ключевого футболиста первой команды, а еще два года пробыл уже в роли игрока ближайшей ротации. В 2019-м Деяну вместе с Ливерпулем посчастливилось выиграть Лигу чемпионов, а спустя год – наконец-то взять «золото» АПЛ, к которому Ливерпуль шел долгих тридцать лет.

Однако летом 2020-го пути Деяна и Ливерпуля разошлись. Англичане решили заработать неплохую сумму в 12 миллионов евро, отпустив возрастного защитника в страну, где футбол всегда проигрывал в популярности водке и матрешкам. Там Ловрен отыграл аж до января 2023-го, никак не отреагировав на полномасштабное вторжение оккупационных войск этого государства в Украину, хотя многие другие легионеры тогда воспользовались Annexe 7 ФИФА и уехали.

С начала 2023-го и до лета 2024-го Ловрен снова играл во Франции за Лион, а в сентябре минувшего года на правах свободного агента перебрался в ПАОК, где с ходу стал основным, но затем у него начались проблемы то с дисквалификациями, то со здоровьем… Впрочем, контракт Деяна с «черно-белыми» рассчитан до конца следующего сезона, а потому у хорвата еще будет возможность доказать, что порох в пороховницах на болотах у него не отсырел окончательно.

Эрик Ламела

Возраст: 32 года
Гражданство: Аргентина
Клуб: АЕК

Getty Images. Эрик Ламела

На Эрика Ламелу в Тоттенхэме возлагались огромные надежды. Не зря руководство этого клуба, которое известно своей прижимистостью, летом 2013 года согласилось заплатить за аргентинца Роме аж 30 миллионов евро. В Италии Ламела действительно выдал фантастический сезон-2012/13, отличившись 15 голами и 5 ассистами в 33 поединках Серии А, но переезд на Туманный Альбион так и не принес ему ничего положительного с точки зрения карьерных перспектив и возможностей.

Ламела перманентно оказывался на больничном, из-за чего в какой-то момент на него попросту перестали рассчитывать как на игрока основы. И хотя в Лондоне Эрик провел аж восемь сезонов, наиграв 257 официальных матчей за Тоттенхэм (37 голов, 44 ассиста), в последние годы он выглядел все более и более чужеродным элементом в постоянно перестраивающихся наново игровых конструкциях "шпор".

В итоге летом 2021-го Ламела свободным агентом отбыл в Севилью, где на протяжении трех сезонов пытался играть, продолжая довольно часто и тесно общаться с эскулапами по причине всевозможных повреждений. В 2023-м с "нервионцами" Эрику посчастливилось выиграть свой единственный на текущий момент трофей в карьере – кубок Лиги Европы, причем в том турнире аргентинец сыграл 8 матчей и отличился 4 результативными действиями (2 гола и 2 ассиста).

Но летом минувшего года боссы Севильи решили отпустить Ламелу, не продлевая с ним контракт. В итоге Эрик оказался в стане АЕКа, где ему предложили аж трехлетнее трудовое соглашение. И пока сотрудничество с "желто-черными" складывается у вингера довольно успешно: он пропустил только около месяца из-за проблем со здоровьем, зато сыграл уже 16 матчей в Суперлиге, забив 3 мяча и выполнив 3 результативные передачи. А главное – АЕК продолжает активно конкурировать с Олимпиакосом за титул чемпиона, и возможно, уже по итогам текущего сезона Ламела наконец-то примерит долгожданную чемпионскую медаль, хотя лет 12 назад практически любой специалист сказал бы, что «золотых» наград в карьере этого вундеркинда будет еще полно, но…

Антони Марсьяль

Возраст: 29 лет
Гражданство: Франция
Клуб: АЕК

Getty Images. Антони Марсьяль

В середине минувшего десятилетия Антони Марсьяля называли одним из наиболее ярких и талантливых молодых футболистов европейского и мирового футбола. Форварду удалось неплохо зарекомендовать себя в Монако, из-за чего Манчестер Юнайтед не пожалел в сентябре 2016-го аж 60 миллионов евро на приобретение француза.

Однако стать в АПЛ новым Тьерри Анри у Марсьяля не удалось. Ему все время что-то мешало: то травмы, то отношения с наставниками, то конфликты с одноклубниками, то просто отсутствие веры в себя и тот факт, что в МЮ Антони оказался в период, когда эта команда уже вовсю переживала свои не лучшие времена, претендуя на роль гранда лиги лишь номинально.

После тяжелой травмы связок колена, полученной в сезоне-2020/21, у Марсьяля так и не удалось восстановиться в команде в статусе игрока основного состава. Француз, по сути, превратился в резервиста, и вскоре "красные дьяволы" отпустили его в аренду в Севилью. После возвращения из Испании дела у Марсьяля к лучшему на Олд Траффорд глобально так и не изменились. Он продолжал оставаться игроком ротации, а в конце сезона-2023/24 покинул МЮ свободным агентом после истечения срока действия контракта.

Несколько месяцев экс-вундеркинд французского футбола искал себе новый клуб, но не преуспел. Топовые коллективы звать к себе Антони не спешили, и в итоге в сентябре 2024-го Марсьяль оформил трудовое соглашение с АЕКом. Греки дали форварду трехлетний контракт, а также возможность гораздо чаще появляться на поле. И в целом на таком уровне Антони все еще способен быть полезным – он уже забил 7 мячей и отдал 1 результативную передачу в 15 поединках Суперлиги, что помогает "желто-черным" оставаться в чемпионской гонке с Олимпиакосом.

Текст: meta.ua

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Федерико Македа статьи эксклюзив Деян Ловрен Эрик Ламела Антони Марсьяль
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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