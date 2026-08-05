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05 августа 2026, 04:41 | Обновлено 05 августа 2026, 04:46
218
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ФОТО. Экс-звезду футбола устроили на необычную должность

Эрик Ламела фактически работает ассистентом тренера, но пока не имеет необходимой лицензии

05 августа 2026, 04:41 | Обновлено 05 августа 2026, 04:46
218
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ФОТО. Экс-звезду футбола устроили на необычную должность
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик Ламела
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Бывший футболист «Тоттенхэма» и сборной Аргентины Эрик Ламела получил необычную должность в мексиканском «Монтеррее».

34-летний аргентинец входит в тренерский штаб Матиаса Альмейды и фактически выполняет обязанности ассистента. Однако из-за отсутствия завершенной тренерской лицензии Ламелу нельзя официально зарегистрировать как тренера в соответствии с правилами чемпионата Мексики.

Клуб нашел оригинальный выход из ситуации: аргентинца оформили ответственным за экипировку. Благодаря этому он может находиться на скамейке запасных во время матчей, пока завершает обучение для получения лицензии UEFA Pro.

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Ламела завершил карьеру футболиста в 2025 году после выступлений за АЕК. После этого он присоединился к штабу Альмейды в «Севилье», а затем вместе с тренером отправился в «Монтеррей».

Аргентинец больше всего известен по выступлениям за «Тоттенхэм», в составе которого провел более 250 матчей. В 2021 году его гол рабоной в ворота «Арсенала» получил премию Пушкаша.

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Максим Лапченко Источник: talkSPORT
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