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  4. Две украинки сыграют в квалификации «пятого Grand Slam». Известны соперницы
WTA
02 марта 2025, 06:40 |
171
0

Две украинки сыграют в квалификации «пятого Grand Slam». Известны соперницы

Юлия Стародубцева и Дарья Снигур поборются за выход в основу тысячника в Индиан-Уэллс

02 марта 2025, 06:40 |
171
0
Две украинки сыграют в квалификации «пятого Grand Slam». Известны соперницы
WTA. Юлия Стародубцева

Две украинские теннисистки Дарья Снигур (WTA 127) и Юлия Стародубцева (WTA 109) выступят в квалификации хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

Снигур в 1-м раунде отбора встретится с Аои Ито (Япония, WTA 110). Девушки впервые проведут очное противостояние.

Если Дарья сумеет пройти японку, то в решающем матче квалификации выйдет на корт либо против Анны Бондар (Венгрия, WTA 95), либо против Мэддисон Инглис (Австралия, WTA 134).

Стародубцева на старте своих выступления поборется с Клэр Лю (США, WTA 275). Ранее теннисистки между собой не играли.

В случае победы над американкой, Юлия в финале отбора встретится с победительницей матча Сара Соррибес Тормо (Испания, WTA 89) – Нао Хибино (Япония, WTA 172).

Основная сетка тысячника в Индиан-Уэллс, который называют «пятым турниром Grand Slam», стартует 5 марта, а поединки продлятся до 16 числа. В основу престижных соревнований предварительно были заявлены четыре украинки: Марта Костюк, Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.

СЕТКА КВАЛИФИКАЦИИ

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Юлия Стародубцева Дарья Снигур Клэр Лю WTA Индиан-Уэллс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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