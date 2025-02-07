Четыре украинские теннисистки заявлены на «пятый турнир Grand Slam»
В Индиан-Уэллсе должны выступить: Костюк, Свитолина, Ястремская и Калинина
Официальный сайт турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США) обнародовал заявочный лист.
В заявку попали и четыре украинские теннисистки: Марта Костюк, Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.
Если брать по рейтингу, то все представительницы топ-73 заявились на тысячник в США. По защищенному рейтингу сыграют Ирина Бегу, Лорен Дэвис и Кэти Макнелли.
Индиан-Уэллс, который называют «пятым турниром Grand Slam», пройдет с 5 по 16 марта. Ранее сообщалось, что именно эти соревнования станут первыми для Мэдисон Киз после ее триумфа на Australian Open 2025.
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