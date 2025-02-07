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WTA
07 февраля 2025, 06:29 | Обновлено 07 февраля 2025, 06:32
72
0

Четыре украинские теннисистки заявлены на «пятый турнир Grand Slam»

В Индиан-Уэллсе должны выступить: Костюк, Свитолина, Ястремская и Калинина

07 февраля 2025, 06:29 | Обновлено 07 февраля 2025, 06:32
72
0
Четыре украинские теннисистки заявлены на «пятый турнир Grand Slam»
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Официальный сайт турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США) обнародовал заявочный лист.

В заявку попали и четыре украинские теннисистки: Марта Костюк, Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.

Если брать по рейтингу, то все представительницы топ-73 заявились на тысячник в США. По защищенному рейтингу сыграют Ирина Бегу, Лорен Дэвис и Кэти Макнелли.

Индиан-Уэллс, который называют «пятым турниром Grand Slam», пройдет с 5 по 16 марта. Ранее сообщалось, что именно эти соревнования станут первыми для Мэдисон Киз после ее триумфа на Australian Open 2025.

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Даниил Агарков Источник: BNP Paribas Open
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