Четыре украинские теннисистки заявлены на «пятый турнир Grand Slam»

Официальный сайт турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США) обнародовал заявочный лист.

В заявку попали и четыре украинские теннисистки: Марта Костюк, Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.

Если брать по рейтингу, то все представительницы топ-73 заявились на тысячник в США. По защищенному рейтингу сыграют Ирина Бегу, Лорен Дэвис и Кэти Макнелли.

Индиан-Уэллс, который называют «пятым турниром Grand Slam», пройдет с 5 по 16 марта. Ранее сообщалось, что именно эти соревнования станут первыми для Мэдисон Киз после ее триумфа на Australian Open 2025.