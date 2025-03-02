Украина. Премьер лига02 марта 2025, 05:16 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Колос
2 марта в 18:00 состоится матч 19-го тура УПЛ
02 марта 2025, 05:16 |
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В воскресенье, 2 марта, в 18:00 состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Верес» и «Колос».
Команды встретятся на стадионе «Авангард» в городе Ровно.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет Анастасия Романюк из Ивано-Франковска.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
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