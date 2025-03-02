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Украина. Премьер лига
02 марта 2025, 05:16 |
13
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Колос

2 марта в 18:00 состоится матч 19-го тура УПЛ

02 марта 2025, 05:16 |
13
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Колос
НК Верес. Игорь Харатин

В воскресенье, 2 марта, в 18:00 состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Верес» и «Колос».

Команды встретятся на стадионе «Авангард» в городе Ровно.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет Анастасия Романюк из Ивано-Франковска.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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