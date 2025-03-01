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Англия
01 марта 2025, 18:09 | Обновлено 01 марта 2025, 18:10
137
0

Игрок Престона оригинально отпраздновал гол в ворота Бернли

Престон взломал самую надежную оборону Чемпионшипа

01 марта 2025, 18:09 | Обновлено 01 марта 2025, 18:10
137
0
Игрок Престона оригинально отпраздновал гол в ворота Бернли
Getty Images/Global Images Ukraine. Престон

В субботу, 1 марта, состоялся матч 1/8 финала Кубка Англии «Престон» – «Бернли». Встреча прошла на стадионе «Дипдейл» в Престоне и завершилась победой хозяев со счетом 3:0.

Первый мяч отличным ударом со штрафного забил Робби Брэди. На 44-й минуте Милутин Осмаич удвоил преимущество Престона. Праздновать забитый мяч черногорский футболист побежал к трибуне болельщиков «Бернли». Футболист приложил руки к голове и что-то кричал на трибуны. Дело в том, что игроки «Бернли» перед матчем не пожали руку Милутину Осмаичу, обвиняемого в расизме по отношению к игроку того же Бернли Ганнибала Межрби.

Все голы матча можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

На 73-й минуте Кин отправил в ворота «Бернли» третий мяч. Примечательно, что «Бернли» в этом сезоне славится своей обороной. Команда не пропускала в 12 матчах Чемпионшипа подряд. В целом за 34 поединка соперники смогли поразить ворота «Бернли» лишь 9 раз. Голкипер команды Джеймс Траффорд является одной из приоритетных трансферных целей «Ньюкасла».

Кубок Англии 2024/25.1/8 финала, 1 марта

Престон – Бернли – 3:0

Голы: Брэйди, 31, Осмаич, 44, Кин, 73

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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