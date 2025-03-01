Игрок Престона оригинально отпраздновал гол в ворота Бернли
Престон взломал самую надежную оборону Чемпионшипа
В субботу, 1 марта, состоялся матч 1/8 финала Кубка Англии «Престон» – «Бернли». Встреча прошла на стадионе «Дипдейл» в Престоне и завершилась победой хозяев со счетом 3:0.
Первый мяч отличным ударом со штрафного забил Робби Брэди. На 44-й минуте Милутин Осмаич удвоил преимущество Престона. Праздновать забитый мяч черногорский футболист побежал к трибуне болельщиков «Бернли». Футболист приложил руки к голове и что-то кричал на трибуны. Дело в том, что игроки «Бернли» перед матчем не пожали руку Милутину Осмаичу, обвиняемого в расизме по отношению к игроку того же Бернли Ганнибала Межрби.
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На 73-й минуте Кин отправил в ворота «Бернли» третий мяч. Примечательно, что «Бернли» в этом сезоне славится своей обороной. Команда не пропускала в 12 матчах Чемпионшипа подряд. В целом за 34 поединка соперники смогли поразить ворота «Бернли» лишь 9 раз. Голкипер команды Джеймс Траффорд является одной из приоритетных трансферных целей «Ньюкасла».
Кубок Англии 2024/25.1/8 финала, 1 марта
Престон – Бернли – 3:0
Голы: Брэйди, 31, Осмаич, 44, Кин, 73
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