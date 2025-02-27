Престон Норт Энд

В субботу, 1 марта, состоится матч 1/8 финала Кубка Англии «Престон» – «Бернли». Встреча пройдёт на стадионе «Дипдейл» в Престоне.

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Престон

В предыдущем раунде Кубка Англии «Престон» принимал клуб «Уикомб Уондерерз». Основное и дополнительное время матча прошло без забитых мячей, и все решилось в серии пенальти. Не очень много «Престон» забивает и в «Чемпионшипе» – в среднем чуть более гола за игру. В последних поединках «Престон» на своем поле сыграл вничью с «Миллуоллом» (1:1) и в гостевом матче уступил «Ковентри Сити» (1:2).

Бернли

«Бернли» в этом сезоне славится своей обороной. Команда не пропускает в 12 матчах Чемпионшипа подряд. В целом, за 34 поединка соперники смогли поразить ворота «Бернли» лишь 9 раз. Голкипер команды Джеймс Траффорд является одной из приоритетных трансферных целей «Ньюкасла». В турнирной таблице Чемпионшипа «Бернли» идет на третьем месте и претендует на выход в АПЛ. В матче предыдущего тура «Бернли» со счетом 4:0 разгромил «Шеффилд Уэнсдей». В четвертом раунде Кубка Англии «Бернли» на выезде встречался с аутсайдером АПЛ «Саутгемптоном» и одержал победу со счетом 1:0.

Личные встречи

Команды в этом сезоне уже сыграли два матча в Чемпионшипе. Обе встречи закончились со счетом 0:0.

«Престон» – «Бернли»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах Чемпионшипа «Престон» забивает в среднем по 1,12 гола за игру. Средняя результативность «Бернли» в гостях составляет 1,24 гола за матч.

Возможные составы

«Престон»: Вудман, Портеус, Линдсэй, Хьюз, Гибсон, Кесcлер-Хейден, Маккэнн, Рис, Кин, Тордарсон, Осмаич.

«Бернли»: Траффорд, Робертс, Иган-Райли, Лукас Пирес, Эстеве, Каллен, Лорент, Межбри, Флемминг, Эдвардс, Энтон.

Прогноз

Матч не обещает быть результативным. Возможен вариант, что забьет только одна команда. Букмекерская компания Betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,62.