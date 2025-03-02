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  4. «Это стыд». В Англии объяснили, почему гол Борнмута отменяли 8 минут
Англия
02 марта 2025, 08:44 |
1435
0

«Это стыд». В Англии объяснили, почему гол Борнмута отменяли 8 минут

Арбитры проверяли забитый мяч и на предмет офсайда, и на предмет игры рукой

02 марта 2025, 08:44 |
1435
0
«Это стыд». В Англии объяснили, почему гол Борнмута отменяли 8 минут
Getty Images/Global Images Ukraine

1 марта состоялся матч 1/8 финала Кубка Англии 2024/25 между командами «Борнмут» и «Вулверхэмптон».

Поединок прошел на стадионе Виталити. Основное время игры завершилось со счетом 1:1, в овертайме команды не забивали, а серию пенальти выиграли вишни – 5:4.

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На 35-й минуте матча «Борнмут» забил гол, который в итоге был отменен. Интересно, что проверка этого гола системой VAR длилась рекордные для Англии 8 минут. Сначала арбитры пытались выяснить, был ли офсайд у Дина Хейсена, чье плечо задел мяч перед тем, как влететь в сетку ворот, а затем этот же момент просматривали еще и на предмет игры рукой у Дина.

Во время того, как арбитры просматривали гол на системе VAR, болельщики обеих команд скандировали «это стыд» и «это больше не футбол».

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Вулверхэмптон Кубок Англии по футболу Борнмут судьи (арбитры) судейство VAR Дин Хейсен
Дмитрий Вус Источник: BBC
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