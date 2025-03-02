«Это стыд». В Англии объяснили, почему гол Борнмута отменяли 8 минут
Арбитры проверяли забитый мяч и на предмет офсайда, и на предмет игры рукой
1 марта состоялся матч 1/8 финала Кубка Англии 2024/25 между командами «Борнмут» и «Вулверхэмптон».
Поединок прошел на стадионе Виталити. Основное время игры завершилось со счетом 1:1, в овертайме команды не забивали, а серию пенальти выиграли вишни – 5:4.
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На 35-й минуте матча «Борнмут» забил гол, который в итоге был отменен. Интересно, что проверка этого гола системой VAR длилась рекордные для Англии 8 минут. Сначала арбитры пытались выяснить, был ли офсайд у Дина Хейсена, чье плечо задел мяч перед тем, как влететь в сетку ворот, а затем этот же момент просматривали еще и на предмет игры рукой у Дина.
Во время того, как арбитры просматривали гол на системе VAR, болельщики обеих команд скандировали «это стыд» и «это больше не футбол».
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