Без сенсации. В Париже определен победитель последнего Мастерса в сезоне

Третий номер мирового рейтинга Александр Зверев (Германия) выиграл трофей на турнире АТР 1000 в Париже (Франция), который проводился на хардовых покрытиях в помещении.

В финале немец в двух сетах разгромила француза Уго Умбера (АТР 18) за 1 час и 16 минут.

ATP 1000 Париж. Хард в помещении. Финал

Александр Зверев (Германия) [3] – Уго Умбер (Франция) [15] – 6:2, 6:2

Это была третья встреча соперников. Счет стал 2:1 в пользу Зверева.

Зверев во второй раз сыграл в финале последнего Мастерса сезона. В 2020 году он уступил Даниилу Медведеву.

Для Александра это 23-й трофей в карьере и 7-й на тысячниках. С понедельника он вернется на вторую строчку рейтинга АТР.

Что касается 2024 года, то для Зверева это только 2-й титул. В мае он стал чемпионом грунтового Мастерса в Риме.

Sublime, Sascha 🙌



The moment @AlexZverev completed his 6-2 6-2 victory over Ugo Humbert to become the first German champion at #RolexParisMasters since 1992. pic.twitter.com/9PDwAxyhaD