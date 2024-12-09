Рейтинг АТР. Первый номер украинского тенниса обновил личный рекорд
Александр Овчаренко остается первой ракеткой страны и занимает 311-е место
ATP опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. Большие теннисные турниры в 2024 уже завершились, поэтому мужчинам осталось играть только на турнирах серии челленджеров и ITF.
Янник Синнер завершит сезон первой ракеткой. На втором месте – Александр Зверев, топ-3 замкнул Карлос Алькарас.
Топ-10 рейтинга АТР
Украинские теннисисты по-прежнему отсутствую в топ-300. Первым номером страны является Александр Овчаренко, который в 2024 году больше не сыграет – завершил сезон.
Несмотря на то, что Овчаренко не выступал на турнирах на прошлой неделе, он поднялся на одно место и обновил личный рекорд – теперь он 311-й.
Наибольший рывок из украинцев сделал Вадим Урсу – +15 мест и 384-я строчка. На прошлой неделе он дошел до полуфинала 15-тысячника в Египте.
Топ-10 украинцев в рейтинге АТР
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