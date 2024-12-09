ФОТО. В Лондоне состоялся UTS Grand Final. Победитель выиграл $919 тысяч

С 6 по 9 декабря в Лондоне состоялся UTS Grand Final.

Правила Ultimate Tennis Showdown: в UTS каждый матч состоит из четырех 8-минутных четвертей. В четвертях игроки поочередно подают по две подачи, в розыгрышах нет ни вторых подач, ни правила попадания подачи в сетку. Если по итогам четырех четвертей не определяется победитель, играется решающий гейм «мгновенной смерти», который выигрывает теннисист, первым взявший два очка подряд.

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В UTS Grand Final приняли участие 8 теннисистов, которые были распределены на две группы. В квартете А выступили Уго Умбер, Гаэль Монфис, Танаси Коккинакис и Андрей Рублев. В квартете B соревновались Алекс де Минаур, Хольгер Руне, Ян-Леннард Штруфф и Александр Бублик.

В полуфинал вышли по два лучших теннисистка из каждый группы. Из квартета А отобрались Уго Умбер и Гаэль Монфис, а из квартета В – Алекс де Минаур и Хольге Руне.

В полуфинале де Минаур одолел Монфиса, а Руне справился с Умбером. В решающем поединке «демон» выиграл у «викинга» со счетом 13–8, 14–11, 16–10.

Де Минаур взял трофей UTS Grand Final, а также получил чек в 919 тысяч долларов.

ФОТО. В Лондоне состоялся UTS Grand Final. Победитель выиграл $900 тысяч

Видеообзор финального матча Алекс де Минаур – Хольгер Руне

Видеообзор полуфинального матча Алекс де Минаур – Гаэль Монфис

Видеообзор полуфинального матча Хольгер Руне – Уго Умбер