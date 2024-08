Монфис выиграл выставочный турнир UTS в Нью-Йорке и отобрался в Гранд-финал

Французский теннисист Гаэль Монфис стал победителем выставочного турнира UTS в Нью-Йорке.

В финальном поединке муж Элины Свитолиной обыграл Александра Бублика из Казахстана – 10-20, 17-13, 17-14, 15-14. Монфис завоевал свой дебютный титул UTS. Эта победа означает, что он автоматически квалифицируется на Гранд-финал UTS в Лондоне в декабре этого года.

«Я в хорошей форме, я показывал отличный теннис в эти два дня, я чувствую себя готовым к US Open на следующей неделе», – сказал Монфис.

Австралиец Ник Кирьос снялся с полуфинала, где он должен был сыграть с Гаэлем Монфисом. Утром Кирьос почувствовал дискомфорт в запястье, из-за травмы которого не выступал последний год. Бублик в полуфинале одолел Алекса де Минаура.

В 1/4 финала Монфис остановил Андрея Рублева.

Отметим, что в UTS каждый матч состоит из четырех 8-минутных четвертей. В четвертях игроки поочередно подают по две подачи, в розыгрышах нет ни вторых подач, ни правила попадания подачи в сетку. Если по итогам четырех четвертей не определяется победитель, играется решающий гейм «мгновенной смерти», который выигрывает теннисист, первым взявший два очка подряд.

