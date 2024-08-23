Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Монфис обыграл Рублева на выставочном турнире UTS в Нью-Йорке
Другие новости
23 августа 2024, 14:08 |
167
0

Монфис обыграл Рублева на выставочном турнире UTS в Нью-Йорке

Следующим соперником мужа Элины Свитолиной станет Ник Кирьос

23 августа 2024, 14:08 |
167
0
Монфис обыграл Рублева на выставочном турнире UTS в Нью-Йорке
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

В четверг в Нью-Йорке стартовал выставочный турнир из серии Ultimate Tennis Showdown.

Французский теннисист Гаэль Монфис в 1/4 финала обыграл Андрея Рублева и в полуфинале сразится против Ника Кирьоса.

Нью-Йорк. 1/4 финала

Алекс Де Минаур – Денис Шаповалов – 17:16, 19:13, 19:13
Александр Бублик – Стефанос Циципас – 20:12, 11:17, 18:17, 10:20, 5:3
Ник Кирьос – Каспер Рууд – 17:8, 21:9, 15:11
Гаэль Монфис – Андрей Рублев – 19:12, 15:10, 18:14

Отметим, что в UTS каждый матч состоит из четырех 8-минутных четвертей. В четвертях игроки поочередно подают по две подачи, в розыгрышах нет ни вторых подач, ни правила попадания подачи в сетку. Если по итогам четырех четвертей не определяется победитель, играется решающий гейм «мгновенной смерти», который выигрывает теннисист, первым взявший два очка подряд.

По теме:
Кирьос о скандале Синнера: «Его должны дисквалифицировать на два года»
Игры Свитолиной и Костюк с топами, титул Синнера, большая победа Монфиса
Выиграет ли Синнер трофей? Известны все полуфиналисты Мастерса в Цинциннати
Гаэль Монфис Алекс де Минаур Денис Шаповалов Стефанос Циципас Ник Кирьос Каспер Рууд Андрей Рублев
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Это будет история». Легендарный Тайсон назвал бой, который хочет увидеть
Бокс | 23 августа 2024, 07:33 0
«Это будет история». Легендарный Тайсон назвал бой, который хочет увидеть
«Это будет история». Легендарный Тайсон назвал бой, который хочет увидеть

«Железный Майк» ждет мегафайт Теренс Кроуфорд – Сауль Альварес

Ярослава Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги в Лозанне
Другие виды | 22 августа 2024, 22:45 3
Ярослава Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги в Лозанне
Ярослава Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги в Лозанне

В секторе для прыжков в высоту олимпийская чемпионка показала результат 1.99 м

Известный тренер назвал виновника в пропущенном голе Динамо от Зальцбурга
Футбол | 22.08.2024, 19:21
Известный тренер назвал виновника в пропущенном голе Динамо от Зальцбурга
Известный тренер назвал виновника в пропущенном голе Динамо от Зальцбурга
Стародубцева получила именитую соперницу в первом раунде основы US Open
Теннис | 23.08.2024, 10:19
Стародубцева получила именитую соперницу в первом раунде основы US Open
Стародубцева получила именитую соперницу в первом раунде основы US Open
ВИДЕО. Больше не Микайло. Мудрик объяснил англичанам, как читать его имя
Футбол | 23.08.2024, 11:19
ВИДЕО. Больше не Микайло. Мудрик объяснил англичанам, как читать его имя
ВИДЕО. Больше не Микайло. Мудрик объяснил англичанам, как читать его имя
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Динамо – РБ Зальцбург – 0:2. Неудача в Люблине. Видео голов и обзор
Динамо – РБ Зальцбург – 0:2. Неудача в Люблине. Видео голов и обзор
21.08.2024, 23:59 5
Футбол
Дюбуа назвал бойца, который обладал самым сильным ударом в истории бокса
Дюбуа назвал бойца, который обладал самым сильным ударом в истории бокса
22.08.2024, 01:32
Бокс
Бразильский хавбек Шахтера не прочь играть за сборную Украины
Бразильский хавбек Шахтера не прочь играть за сборную Украины
21.08.2024, 12:28 43
Футбол
Мареска после матча Лиги конференций пояснил, почему ошибается Мудрик
Мареска после матча Лиги конференций пояснил, почему ошибается Мудрик
23.08.2024, 00:55 3
Футбол
Звезде Реала предложили контракт на €1 миллиард. Известно решение игрока
Звезде Реала предложили контракт на €1 миллиард. Известно решение игрока
22.08.2024, 00:29
Футбол
Ультрас Динамо выступили против Григория Суркиса. Считают врагом Украины
Ультрас Динамо выступили против Григория Суркиса. Считают врагом Украины
21.08.2024, 18:28 94
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Случилась досадная ошибка, когда нам назначили пенальти»
ШОВКОВСКИЙ: «Случилась досадная ошибка, когда нам назначили пенальти»
22.08.2024, 01:23 29
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем