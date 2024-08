Монфис обыграл Рублева на выставочном турнире UTS в Нью-Йорке

В четверг в Нью-Йорке стартовал выставочный турнир из серии Ultimate Tennis Showdown.

Французский теннисист Гаэль Монфис в 1/4 финала обыграл Андрея Рублева и в полуфинале сразится против Ника Кирьоса.

Алекс Де Минаур – Денис Шаповалов – 17:16, 19:13, 19:13

Александр Бублик – Стефанос Циципас – 20:12, 11:17, 18:17, 10:20, 5:3

Ник Кирьос – Каспер Рууд – 17:8, 21:9, 15:11

Гаэль Монфис – Андрей Рублев – 19:12, 15:10, 18:14

Отметим, что в UTS каждый матч состоит из четырех 8-минутных четвертей. В четвертях игроки поочередно подают по две подачи, в розыгрышах нет ни вторых подач, ни правила попадания подачи в сетку. Если по итогам четырех четвертей не определяется победитель, играется решающий гейм «мгновенной смерти», который выигрывает теннисист, первым взявший два очка подряд.

Surprise in New York: La Monf takes Rublo down 3 quarters to 0!



He joins King Kyrgios to UTS semi-finals 😎 pic.twitter.com/INrz3p2mMU